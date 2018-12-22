文化首都8年有成 邁向國際

台南市文化局長葉澤山（右四）21日盤整縣市合併8年來文化工作成果，向市民報告「文化首都」的施政成果。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

台南以文化立都，8年來透過各種活動引導政策走向，文化局長葉澤山舉漁光島藝術節為例，當時漁光島面臨將建跨海大橋，透過藝術節讓外界驚艷漁光島之美，省思留下美好還是開發，進而促成跨海大橋改道。他強調，有形、無形文化推動，是奠定台南成為文化首都關鍵。

凝聚最在地的能量

台南市文化局21日發表《文化首都－2018台南藝術文化成果專輯》，除了回顧今年施政亮點，也盤整了過去8年文化成果。在賴清德任內擔任文化局長的葉澤山順利留任，他向外界報告8年成果時，不忘感謝同仁，「留任意味著黃市長肯定文化局表現，這非我一個人的能力所及。」

葉澤山指出，文化局常被定位是辦活動的局處，但文化活動非為了辦而辦，背後實有政策引導，例如台南藝術節就是為了爭取更多經費，讓在地團隊有充裕經費製作好節目，過去台南只有4個團隊獲得文化部評選傑出團隊，這幾年成長到10個。

帶動城市閱讀風氣

圖書館通閱服務也值得一提。他以北部為例，每年委外2000多萬經營通閱服務，台南以6輛電動車巡迴37區，每年通閱量達600萬冊，賴清德任內打造書香城市也讓每人購書經費從7元不到成長到26元，帶動城市閱讀風氣。

此外，過去8年還打造林百貨、藍晒圖2個品牌，林百貨本月進軍台北車站，接下來還將進軍日本，把台南推廣出去。

打造林百貨、藍晒圖

葉澤山強調，台南存在為數可觀的文化資產，縣市合併以來，市府以「文化治理」思維推動相關建設，無論在藝術展演、文資保存、社區營造、文史研究、文創加值或閱讀推廣等工作，每一個項目都是施政重點，並在各層面展現出最國際也最在地的能量，朝國際文化城市目標邁進。

(中國時報)

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