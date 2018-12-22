夢幻祕境26 入圍台灣景觀大賞

2018年12月22日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

台26線港仔至旭海段地處台灣東南角，因依傍太平洋、沿途多奇石礁岩等景觀，不僅素有「祕境26」稱號，公路局更視它有躍上國際的潛能，因此花3年時間將它從美麗村姑打造成夢幻少女，果真成功入圍第六屆台灣景觀大賞決選，且是首次參賽就有望代表台灣參加國際賽。

有望為台參加國際賽

「這是一段從美麗村姑變身成氣質美女、再變夢幻少女的奇幻故事！」台26線所屬主管機關公路局楓港工務段指出，港仔至旭海段有如一位天生麗質的女孩，即使未施脂粉，沿途的山海、礫石、沙漠、熱帶海岸原生林及溫泉等景觀，足以令人讚嘆，若再下點功夫妝扮，肯定更加迷人。

因此，3年前楓港工務段付諸行動，在與當地居民及中科院數度協調下，著手進行景觀打造，且是以就地取材的方式，透過漂流木、卵礫石及耐寒耐鹽的濱海植物等材料，結合在地文化、故事來搭景。

曾拿下106年度金路獎

楓港工務段最後成功打造出5景點，如以漂流木創意結合文史的涼亭及漁港新地標「水撲滿」，成功化腐朽為神奇打造出優質休憩空間，以及用軟拋大石來保護海岸邊護坡，藉此創造生態棲息空間等，而這些景點不僅拿下106年度金路獎優良景觀類冠軍，還是第六屆台灣景觀大賞決選入圍名單之一。

楓港工務段強調，這是公路局首次參加台灣景觀大賞，沒想到首次參賽就能入圍決賽，非常期待能得獎進而代表台灣參加國際賽，讓祕境26躍上國際。

(中國時報)