療癒系喵星人 漾漾得意惹人愛

苗栗縣政府台北辦公室主任王錦芬，從動物醫院認養當時才2個月大的流浪貓「漾漾」，2年後再領養「得意」做伴。（陳慶居攝）

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中國時報
地方中心／綜合報導

苗栗縣政府台北辦公室主任王錦芬，原飼養寵物犬為伴，7年前因緣際會，從動物醫院認養當時才2個月大的流浪貓「漾漾」，2年後再領養「得意」做伴。王錦芬照顧「她們」無微不至，戲稱自己是「貓奴」，2隻愛貓也相當善解人意，不論調皮或撒嬌模樣，都讓她忘卻工作一整天的疲憊。

桃園許姓民眾熱愛玩「寶可夢」遊戲，為此購買任天堂公司販售的「精靈球Plus」，外表就跟電玩裡的精靈球一模一樣，不料家中的貓咪「可可」一看到「精靈球Plus」就相當熱愛，甚至還不給飼主拿走，讓許哭笑不得。

目前正讀研究所的Pei，在就讀大學一年級時，家裡養了隻嬌小膽怯的貴賓狗Q比，而深受家人疼愛的Q比雖愛撒嬌，但在牠認為自己較受寵後，常對Pei擺出高傲架式，並對她的呼喚愛理不理，但Pei北上讀書後，Q比卻變得相當熱情黏人。

近年來口袋水族箱正流行，無須費心照顧的魚、角蛙成為新一代寵物，辦公室也能簡單養殖，從事軟體工程師工作的陳昆育說，由於工作長期都在辦公室，為了舒緩身心壓力，就在辦公環境養角蛙。

國立清華大學長年來對浪浪實行友善政策，偌大校地常出現「校犬」們趴趴走，不料這份善心卻疑似遭他人利用，有飼主竟將關在籠裡的寵物狗故意丟在校內，任憑死生，令熱心照顧浪浪的懷生社社員們看了好心酸。更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)

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