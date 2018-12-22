駐店加菲貓、害羞犬 人氣百分百

皮皮的萌樣為葉雅汶的冰店帶來不少顧客。（程炳璋攝）

友善列印
中國時報
／台南報導
「喵實堂-食事小商社」店貓「噹噹」超吸睛。（曹婷婷攝）

隱身在府前路、府中街之間巷弄的「喵實堂-食事小商社」，以喵聲當店名，可想而知店家對貓咪的喜愛，而店內也有如假包換的店貓「噹噹」，宛如加菲貓般的萌樣，自顧自地在店內穿梭、爬上爬下，常引來客人驚呼「好可愛！」吸睛度百分百。

「喵實堂-食事小商社」由艾莉虎和阿斌夫妻攜手經營，2人平日各有本業，僅利用假日開店做生意，喜歡貓咪的2人養了2隻貓，其中一隻就是固定在店內現身的「噹噹」。

噹噹是異種短耳波斯貓，長相很討喜也不怕生，時常穿梭店內吸引客人拍照，牠甚至還會定格停在門邊，招攬客人進門想跟牠玩，非常有趣。很多人初見牠，都以為是主人刻意花錢買貓，殊不知竟是流浪貓來著。

東區一家剉冰店內有隻小巧可愛的博美犬「皮皮」，害羞的祂總是用眼神看著客人，無辜的樣子讓顧客覺得好萌，有些顧客每次買冰，都會刻意上前問候牠，皮皮都會不好意思的跑進店內。

老闆娘葉雅汶結婚前曾養過2次狗當寵物，都是小型犬，1年多前因為2個小孩已長大成人，不用人操心，她從朋友那想找隻狗兒子養，皮皮在很多隻狗狗中最安靜，甚至可說是膽小，看到人就躲，葉雅汶卻非常喜歡，將牠帶回家自己養。

4歲多的皮皮天性內向乖巧，經過1年多飼養，漸漸與葉家人熟稔，但對陌生人還是會怕生，叫聲非常細微，不過小巧的外型卻非常討喜，頗像周星馳電影《長江七號》內的外星寵物「七仔」，許多來店裡吃冰的客人都很喜歡主動上前認識牠，一直找皮皮說話，稱讚牠可愛。

更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)

鸚鵡樂園 養出滿屋說唱高手 浪浪聰明顧家 全家人寵成寶貝

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。