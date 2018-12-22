駐店加菲貓、害羞犬 人氣百分百

2018年12月22日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

「喵實堂-食事小商社」店貓「噹噹」超吸睛。（曹婷婷攝）

隱身在府前路、府中街之間巷弄的「喵實堂-食事小商社」，以喵聲當店名，可想而知店家對貓咪的喜愛，而店內也有如假包換的店貓「噹噹」，宛如加菲貓般的萌樣，自顧自地在店內穿梭、爬上爬下，常引來客人驚呼「好可愛！」吸睛度百分百。

「喵實堂-食事小商社」由艾莉虎和阿斌夫妻攜手經營，2人平日各有本業，僅利用假日開店做生意，喜歡貓咪的2人養了2隻貓，其中一隻就是固定在店內現身的「噹噹」。

噹噹是異種短耳波斯貓，長相很討喜也不怕生，時常穿梭店內吸引客人拍照，牠甚至還會定格停在門邊，招攬客人進門想跟牠玩，非常有趣。很多人初見牠，都以為是主人刻意花錢買貓，殊不知竟是流浪貓來著。

東區一家剉冰店內有隻小巧可愛的博美犬「皮皮」，害羞的祂總是用眼神看著客人，無辜的樣子讓顧客覺得好萌，有些顧客每次買冰，都會刻意上前問候牠，皮皮都會不好意思的跑進店內。

老闆娘葉雅汶結婚前曾養過2次狗當寵物，都是小型犬，1年多前因為2個小孩已長大成人，不用人操心，她從朋友那想找隻狗兒子養，皮皮在很多隻狗狗中最安靜，甚至可說是膽小，看到人就躲，葉雅汶卻非常喜歡，將牠帶回家自己養。

4歲多的皮皮天性內向乖巧，經過1年多飼養，漸漸與葉家人熟稔，但對陌生人還是會怕生，叫聲非常細微，不過小巧的外型卻非常討喜，頗像周星馳電影《長江七號》內的外星寵物「七仔」，許多來店裡吃冰的客人都很喜歡主動上前認識牠，一直找皮皮說話，稱讚牠可愛。

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(中國時報)