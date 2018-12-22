浪浪聰明顧家 全家人寵成寶貝

2018年12月22日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

旗山居民陳振宗家中飼養一隻全家人都寵愛的母狼犬「來福」，連鄰居都視牠為寶貝，因為「來福」天性聰明，不僅幫主人顧家，也替左鄰右舍看門，讓小偷不敢光顧，附近治安變得良好，「來福」也成了居民眼中的好警察。

主人陳振宗說，「來福」原本是命運坎坷的流浪狗，7年前妻兒一天晚間騎機車返家，路過九曲堂時，見一隻狗在機車道上，以為被撞死，後來下車探視，發現這隻狗還有氣息，兒子因此把牠抱起，決定救牠一命，將牠帶回家醫治。

陳振宗說，「來福」被抱回家時不僅一腳不良於行，還患有皮膚病及腸胃病，家人帶牠求醫治療，3個月後身體才好轉，為了給「來福」更好的生活品質，全家大小不僅疼愛牠，給牠吃好穿好住好，「來福」感受到滿滿的愛，個性也變得活潑開朗。

雖然「來福」喜歡親近家中所有成員，但牠還是有分別心，陳振宗說，家裡剩他一人時，他走到哪，「來福」就跟到哪，但只要兒子一出現，「來福」立即投向兒子身邊，隨著兒子的步伐走，因為牠認定兒子就是雙手抱起牠的最大救命恩人。

陳振宗表示，「來福」去年吃便當時不小心骨頭卡在胃部，所幸緊急醫治，家人心疼不已，對牠更加呵護，全家輪流抱牠玩，女兒還會幫牠按摩，成了家中最幸福的一名成員。

「來福」也以顧家來回報恩情，陳振宗說，有天家中來了不速之客「毒蛇龜殼花」，所幸「來福」發現緊急向主人示警，全家人才倖免於難。

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(中國時報)