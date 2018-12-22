自動化生產 水電工種大麻被逮

2018年12月22日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東陳姓及黃姓2名水電工近年來因工作機會銳減，竟異想天開透過網路引進大麻種子，並藉由專長在租用的民房內架設自動化水耕栽培溫室，耗時6個月終於盼到首批成果，無奈卻被屏東縣調站幹員先行查獲，現場起出25公克大麻成品。

屏東縣調站專案人員蒐證發現，陳、黃2人平時以承包水電工作為業，但因工作機會減少、收入不穩定，四處向親友借貸；今年4月中旬便透過網路向英國賣家購得大麻種子一批，且上網下載完整栽培流程，開始在屏東市區租用的民房內嘗試種植。

2人將民房1樓充當水電器材倉庫以掩人耳目，並透過水電技術，將平時留用的剩餘耗材，於2樓架設拼接水管，設置泵浦循環供水系統，購買營養劑充當肥料，另能定時提供日光燈源照射，完全自動化設備，可以說是無人值守栽種法。

因全程自動化的水耕栽種，犯嫌根本不用天天看顧，陳、黃2人還是跟往常一樣外出尋找工作機會，做些臨時散工，加上民房位處市區狹小巷弄內，增加專案人員的查緝難度。

調查人員突破萬難衝破防線，於民房內共查獲大麻活株12株及栽種、「水耕」製造器具一批，另於黃嫌家中扣得大麻種子50餘顆及乾燥大麻葉成品約25公克。

2人到案後坦承犯行，警調發現，2人並無毒品前科，但採尿檢驗均呈現大麻陽性反應，他們才坦承，為了嘗試種植成果，曾拿枯萎葉子先行吸食，讓幹員聽了直搖頭。2人經檢察官訊問後，分別以12萬元及10萬元交保。

(中國時報)