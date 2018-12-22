塞車嚴重 民代籲拓寬亞洲路

2018年12月22日 04:10 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

台65線快速道路土城匝道連接了城林路、中華路二段、亞洲路等重要道路，其中亞洲路因路面狹窄，每逢上下班尖峰時段塞車嚴重，車禍意外頻傳，民代呼籲在大安圳加蓋拓寬成為3線道路，新北市新工處表示目前全案規畫中，若獲水利局同意最快明年可動工。

人行道緊鄰車潮

新北市議員林金結指出，自從台65線快速道路通車後，位於交流道出口的城林路、亞洲路等路段，每逢上下班尖峰時段必嚴重塞車，彷彿進入交通黑暗期，塞上20分鐘都不足為奇，其中亞洲路位在岔路口，但路面狹窄僅規畫兩線車道，汽車、機車也未分流，更是交通瓶頸。

土城員林里長洪永富說，由於平時有許多聯結車、大客車經城林路右轉上台65線時，往往會和直行城林橋往樹林的機車族爭道，一不小心就會發生擦撞令人怵目驚心，早已成為當地人心頭大患，期待透過拓寬亞洲路，能有效紓緩往返樹林、土城的車輛，減少意外發生。

中華中學警衛謝錦堃也指出，校門口就正對亞洲路，但學生上下學走的人行道緊鄰龐大車潮，相當危險，加上城林路交通動線標示不明，搞得開車族霧煞煞，他偶爾還要扮演「交通警察」角色協助指引方向。

需由水利局評估

工務局新工處表示，目前計畫將從員林路到城林橋、總長約400公尺的亞洲路旁大安圳加蓋，把原16.5公尺的亞洲路拓寬至24.5公尺，並畫設為三線車道，將汽、機車分流並把兩側綠美化，盼能藉此解決當地交通阻塞問題。

新建工程處指出，因計畫仍在評估階段，且大安圳加蓋後是否造成土城地區淹水，仍須由水利局評估，預估最快明年可動工，總工期約300天，經費1億2300萬元，已在本月初在土城舉辦公聽會，聽取民眾意見。

(中國時報)