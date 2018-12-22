貿然向河借地 恐釀更大災難

2018年12月22日 04:10 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

許多地區由於人潮增加，民代提出以加蓋河川方式拓寬道路面積來紓緩交通，但隨著氣候極端化，「向河借地」是否可行？新北市水利局雨水下水道工程科長王忠賢認為，須經過水理分析評估後才可執行，否則加蓋後河川水壓增加，恐釀更大災難。

王忠賢指出，若非當地有嚴重且急迫的交通需求，一般不建議在溪流、河流上加蓋水泥鋪面，一來破壞親水空間，二來加蓋後水流速度加快，遇暴雨若疏通不及，加蓋部分以外的河道反而極易成為洪水爆發的壓力點，彷彿一顆不定時炸彈，恐帶來更嚴重災害。

王忠賢說，「向河借地」並非不可行，只要經過專業水理分析，模擬加蓋或截彎後的河川狀況，包括河川動工後是否仍符合該河道200年內急遽雨量的保護標準、洪水高峰是否超過平均值等，多項防洪評估都通過才可執行，決不可貿然動工。

以土城大安圳為例，當初工務局提議加蓋時，水利局考量2015年蘇迪勒颱風侵襲時，大安圳一度水位過高造成淹水，不敢貿然通過，後經多次水理分析及防洪評估後，計畫在大安圳加蓋1／2水泥路面，並在原河道兩側馬路下方設置大型載流箱涵，河水通過箱涵流入大漢溪，減緩河道壓力，另每隔100米處也設立人孔蓋，定期清理淤泥，避免沉積淤泥汙染水質。

王忠賢表示，今年8月24日、9月8日兩次豪大雨造成許多地區淹水，可見氣候已逐漸邁入極端，各城市紛紛推動「透水城市」、「韌性城市」、「海綿城市」，盼能減少極端氣候暴雨影響，以免每逢颱風侵襲或是雨季來臨，城市就為淹水所苦。

(中國時報)