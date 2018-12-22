舊鞋救命 土城吹起捐鞋風

2018年12月22日 04:10 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

土城清水里長江純文及里民劉士豪有感非洲貧童無鞋可穿，感染沙蚤導致雙腿潰爛甚至死亡，結合在地店家發起「舊鞋救命」計畫，短短8天已募集超過200雙舊鞋，也讓土城各里吹起捐鞋旋風。

募集童鞋 須包覆腳趾

劉士豪是台大EIMBA學生，因課程需求邀集里長江純文舉辦募鞋活動，沒想到江純文一口答應，還自掏腰包購買200包專用垃圾袋作為捐鞋回饋，由在地店家提供場地，募集舊鞋活動推出後果然一呼百應，短短8天已募集到200多雙鞋，還有民眾一口氣捐了14雙，款式五花八門、顏色琳琅滿目，一雙雙舊鞋在店門口推成一座小山，數量可觀，反應相當熱烈。

劉士豪說，這次募資4到12歲的童鞋，原本計畫利用臉書、LINE等網路平台宣傳，讓善心人士利用郵寄方式將舊鞋寄來自己家中再做整理，但考量郵寄需運費，且捐贈非洲貧童的鞋款有要求，必須能包覆腳趾以防止沙蚤入侵，拖鞋、涼鞋或過度破損的鞋子都不適合，若鞋款不合還須退回，反而浪費更多資源，才決定從居住的里內下手，沒想到卻能獲得如此大的迴響。

清水里帶頭 各里接棒

江純文表示，一般社區只有設置「舊衣回收箱」，不提供舊鞋回收，但小孩子成長速度快、鞋子汰換率高，許多家長捨不得丟棄又無人接手，只能長期堆放家中，這次舉辦募集活動，除了幫助非洲貧童找回健康，也要讓清水里當「第一里」，將愛心募鞋活動交棒給下一個里，由里長拋磚引玉，帶頭做愛心。

募鞋消息傳出後，日和里長李福源、埤塘里長邱顯俊等人也紛紛接棒，共同呼籲各界匯聚大愛濟助非洲貧童。

(中國時報)