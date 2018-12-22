2018年12月22日 04:10 中國時報 主筆室

柯文哲在雙城論壇的「兩岸一家親」論述再次引起波瀾。這5個字，他選前不提選後提，固然展現政治的節奏與層次，卻讓人擔心他的誠信問題。

從時間來看，柯文哲在選舉期間絕口不提兩岸一家親，政見發表會也只提「五個互相」。雙城論壇晚宴當日上午，民進黨主席候選人、行政院祕書長卓榮泰還認為，柯對兩岸一家親「應該有所調整了」，說柯「後來不太講這個事情」，想不到當日晚間，柯文哲就再提了兩岸一家親。

這背後的考慮就是九合一大選，選前容易被扣紅帽子，可能因此丟失選票；選後不但沒有選票壓力，選舉結果也讓兩岸氣氛舒緩，此時再拋出，無異於是在重新試水溫。

從內容來看，柯P更加碼演出。譬如柯文哲強調兩岸同文同種，呼應大陸「主旋律」，提及大陸改革開放40年的經濟成就；北市副市長鄧家基的開幕致詞，提到台北、上海兩市都歷經過康熙統治，經歷二戰，也都講普通話與紀念孔子，在在凸顯兩岸連結。

從場合來看，柯文哲也展現細膩，他並沒有在正式的開幕總結致詞提「兩岸一家親」，而是在較非正式的晚宴場合提及，這當中也保留了一些解讀的彈性。就像上海常務副市長周波沒有在開幕致詞提「九二共識」，而是在媒體聯訪時被追問才被動回應，場合的不同，也代表不同的意義。

2020年總統大選，柯文哲聲勢最高，在藍綠夾縫中求生存不容易，必須練就「見人說人話、見鬼說鬼話」的功力，但角逐總統大位，「信任感」非常重要，柯P要戒之慎之。

(中國時報)