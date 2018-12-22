受虐哈士奇 學當陪伴治療犬

公共電視主播朱鳳治今年7月透過網路發現新北市三峽區一隻長期營養不良的受虐哈士奇，5個月過去瘦弱的哈士奇已恢復昔日好動、健康模樣。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

公共電視主播朱鳳治今年7月透過網路發現新北市三峽區一隻長期營養不良的受虐哈士奇，由於本身愛狗，她透過中途之家幫忙領養，5個月過去瘦弱的哈士奇已恢復昔日好動、健康模樣，未來朱鳳治希望可以將牠訓練成治療犬，陪伴更多的人。

據悉，這隻哈士奇長期營養不良，年僅1歲多但卻相當瘦弱，還曾經懷孕，長期被原飼主忽視並綁在三峽區山區，中途之家將牠營救回來後尋覓新飼主，朱鳳治獲悉訊息後主動與中途之家聯繫，經由2次訪談，順利成為牠的新主人，並將這隻哈士奇取名「阿盧」。

朱鳳治說，哈士奇幼時相當可愛，但長大後因為活動力旺盛，常被飼主稱為「拆家大隊長」，棄養率相當高；她第一天將阿盧帶回家，上班返家後就發現家中的電扇、家具倒得亂七八糟，於是她開始帶哈士奇去上課、天天陪伴牠。

朱鳳治說，每隻狗都有不同的個性，阿盧相當親近人，帶阿盧去上協會的治療犬課程，也期許未來牠未可以成為一隻優秀的治療犬，在協會安排的時間內可以陪伴長者、有需要的民眾。

朱鳳治表示，部分民眾往往被幼犬可愛模樣打動，但飼養寵物並非一朝一夕，希望將「零棄養」的種苗可以在民眾心裡萌芽茁壯，養牠愛牠就要照顧牠一輩子、就要不離不棄。

另外，不少縣市政府都成立動物之家或相關平台，許多毛小孩還在尋找一個溫暖的家，大家一起幫牠們找幸福。

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(中國時報)

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