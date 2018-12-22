三分天下 親美親中小心拿捏

2018年12月22日 04:10 中國時報 施正鋒

一般而言，涉外關係不會是選舉主軸，特別是地方選舉。國民黨此番在九合一選舉大勝，有人解釋為統獨的對決，也就是「九二共識」贏了「維持現狀」，未免言過其實。話又說回來，民進黨政府在最後關頭亂了陣腳，指控中國助長來自境外的假消息、假新聞，美國在台協會推波助瀾，隱約可看出美、中競逐的先聲。距離總統大選只剩下13個月，選戰可能會有怎樣的外力影響？

此刻，美國總統川普對中國的貿易戰，目的當然是為了連任而力求表現，看能逼中國讓出多少利益。習近平忙於權力鞏固而焦頭爛額，或借用美國人的手制約解放軍，雙方不妨演演雙簧，中方卻未必能容忍予取予求；要是美方出手太重、殺雞取卵，必須冒著保守派強力反彈的風險。在這樣的脈絡下，美國如果要更具體深化台灣牌，也就是在選前大做人情，台灣是否要見獵心喜？

不管是民進黨政府主動遊說，還是美國的即時義助，不外將歷年國會的友善決議法治化，頂多提高互訪層次來打強心劑，基本上不會逾越目前的實質外交。儘管川普倡議印太戰略，大體還是停留在對中國的軟圍堵，沒有大張旗鼓把台灣當作進攻矛頭的迫切性，看來是強化象徵性軍事交流比較有可能。當然，也不排除運作以人道理由停泊美艦，總比談判自由貿易區來得立竿見影。

國民黨一向自認中國政策是強項，內部雖有「九二共識」的最大公約數，也就是「一個中國」是用來應付對岸，而「各自表述」則是內銷用的，畢竟黨內幾顆太陽還是有所差別。已經不太可能披掛上陣的馬英九「不排除統一」，光譜上的另一個極端則是踩煞車的黨主席吳敦義，而炙手可熱的韓國瑜小心翼翼。除非中國算盤打錯，朱立倫應該不會有比「同屬一中」更明確的表態。

最大的變數是自詡白色力量的柯文哲，蔡英文原本視之為可羈縻的安祿山，然而在北門會之後，民進黨政府彷彿經歷黃巢之亂，對於朱全忠莫可奈何。由選後的民調來看，儼然是三分天下之勢，柯如果有心黃袍加身，中國或許可接受含混其詞的「兩岸一家親」，沒必要強人所難而引起選民反感；相對地，柯在明年春季將走訪美國見公婆，一定會被要求進一步釐清其意涵。

由擦槍走火的吳寶春事件來看，朝野政黨很清楚台灣老百姓不接受「中國台灣」。既然中國不可能在選前釋出善意給蔡政府，不管是「中華民國台灣」、還是「台灣中華民國」，民進黨似乎也看不出調整親美路線的迫切性。即使黨內終究必須初選，萬一新潮流下定決心跟蔡英文決裂，賴清德雖以「務實台獨工作者」自居，應該還是會高舉《台灣前途決議文》的免戰牌。

對於政治人物來說，勝選至上，勢必追求當下最有利的選項；然而從長治久安的角度來看，不應把外交當作選舉的戰術工具。中國由歷年的台灣選舉應該已領悟，公然支持同路人適得其反，倒是川普政府出奇地躍躍欲試。就基本傾向，綠營期待與中國交好而不可得，在現實上選擇親美；藍營或許對中有好感，相信絕大多數不願意與美為敵。至於台灣與中國要如何定位，那是雙方的事，沒有必要置於美中交鋒的框架下。（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）

(中國時報)