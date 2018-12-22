2018年12月22日 04:10 中國時報 桂宏誠

交通部觀光局從明年元旦起，擴大「國旅暖冬遊」的補助對象和實施縣市範圍，台北市、桃園市和新竹市因旅宿住房率高，原本未列入補助縣市。桃園市長鄭文燦先是「嗆聲」觀光局「踩地雷」，繼而出言恐嚇「再不改就發動立委撤換觀光局長」，高姿態彷彿他是目前唯一具有「勤王」實力的諸侯。鄭文燦直接點名威脅觀光局長，可說是做出了挑戰行政中立的最壞示範。

3個月前輕生的前駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠，其遺孀日前公開表明，蘇的遺書並未提及「假新聞」，只有因隔日要召開檢討會議，寫下了「不想受到羞辱」的遺言。上級政務官卸責給下屬事務官鬧出人命，殷鑑不遠。鄭文燦竟為了爭取地方利益磨刀霍霍向著中央事務官，還真像是實力強大的唐朝節度使。

事實上，國旅暖冬遊從11月推出前，觀光局就受到了綠委的政治壓力。此項計畫原名為「東南部暖冬樂齡專案住宿優惠」，補助退休銀髮族到花蓮、台東、屏東和高雄旅遊，同時旅遊業者也能得到補助，讓他們度過旅遊業寒冬。既是立委也是宜蘭縣長候選人的陳歐珀，以普悠瑪翻車事件為由要求納入宜蘭縣，期間決策過程雖同意納入宜蘭縣，但排除宜蘭市、頭城鎮和礁溪鄉。最後觀光局終究擋不住選戰期間的政治壓力，一波三折髮夾彎後，補助計畫才定案改為「前進宜花東高屏暖冬遊」。

政府以預算「撒錢」救觀光，沒分到利益的縣市長自會產生相對剝奪感，而讓人皆大歡喜當是最佳政策。然而，明年元旦起要實施的新方案，自由行除60歲以上長者的補助仍加碼外，還新增對30歲以下年輕人也同樣加碼補助。但為什麼是這兩個年齡層？

直接想到的理由是，前者是為鼓勵退休人員旅遊消費，後者則補助經濟較弱的年輕人旅遊。但無論政策考量為何，31～59歲的國民若覺得不公平，觀光局也會乖乖地拉平補助額度嗎？畢竟，旅遊補助是由政府預算支出，而31～59歲的國民正是納稅的主體，難道他們不能據此主張「平等」？

政府的預算有限，觀光局在補助對象和適用縣市有差別對待，當是以「最有需要者最優先」作政策考量。然而，交通部代理部長王國材以「大家搶著要，就沒有髮夾彎問題」拍板大放送，卻讓飽受拔官驚嚇的局長又一次「滿頭包」。

地方諸侯跋扈、中央政務大員沒擔當及事務官憋氣受屈，是這次撒錢救觀光政策外，另一個值得反省的篇章。（作者為世新大學兼任副教授）

(中國時報)