大容戲院想當年 勾起三峽老回憶

2018年12月22日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

大容戲院停業後隱身在信義街菜市場內。（陳俊雄攝）

現代化的影城集燈光、音響效果於一身，炫彩奪目，但古早的戲院不只播映電影，平時除了有歌仔戲表演，連歌星都能在戲院開唱。前輩畫家李梅樹長子、三峽大容戲院首任總經理李景暘回憶，為了請來紀露霞開唱，當年還特別請輕便車接送這位「寶島歌后」呢！

最近三峽地方臉書社團有網友PO出了大容戲院，勾起許多三峽在地人的回憶，隱身於信義街菜市場裡的大容戲院也引發熱烈討論，有人表示「木頭椅子好硬」，另有網友指出「可以一票看好幾部電影」。

大容戲院首任總經理李景暘說，戲院在1953年10月興建、1954年完工，但當時並不是以播映電影為主，反倒是歌仔戲為主力。

李景暘表示，當年以每個月上、中、下旬為檔次來延聘歌仔戲班演出，約4個月才播映一次電影，此時戲院才會把平時吊掛的螢幕垂下放映電影。

李景暘說，日本時代的戲院都是男女分坐，戰後開張的大容戲院就沒這個規定，男女可以混著看戲，但當時戲院沒有冷氣空調、只能吹電風扇，往往有媽媽反映「吹電風會害囝仔感冒」而引發小爭執。

播映這麼多片子，李景暘表示「還是洋片、日本片受歡迎」，像《魂斷藍橋》、美空雲雀主演的《蘋果園的少女》都能賣出八、九成票房，但最容易滿座的，首推歌舞團少女們演出的大腿舞，連遠在插角、五寮的民眾也搭輕便車專程前來觀賞。

(中國時報)