2018年12月22日 04:10 中國時報 鄭紹成

我鼓勵兒子有機會就出國深造，有了名校加持對能力和前途會有加分效果。他卻說：「李登輝、馬英九、蔡英文不都是名校博士，他們也沒把台灣搞好？」我一時語塞，想了一晚隔天反問他：「如果台灣不是名校博士擔任領導人會不會更糟糕？」他回：「誰知道呢？」

九合一選舉後，行政院長賴清德說他的離開可以讓蔡總統大破大立。我認為，台灣必須深思的大破大立課題是「民主是良藥或是苦藥？」選後，蔡總統開始走上第一線，媒體認為這是選舉列車的發動。而全台的政治人物、媒體也都接著把精力投入選舉論戰，這對台灣是福是禍？

27年前，我曾在立法院民進黨團擔任助理，當時民進黨的立委不多，但都是菁英，雖是立院少數卻能有效監督執政黨，讓小助理對自己的工作也感到榮譽和責任感。曾幾何時，民進黨都兩次執政了，立法院也居多數，酬庸文化比國民黨還國民黨，這樣的政黨輪替只是一種對照式的諷刺，而不是真正的「民主進步」。

台灣真正的大破大立應該在於是否能有一個「不一樣的領導人」。這個人可能不是名校博士，不是台大畢業，更不是溫良恭儉讓的傳統政治人物。從這次選舉可知，能提出民眾需求政見的非典型候選人才會受到民眾青睞。

博士不是萬能，學歷不等於能力，國父說：「政治是管理眾人之事。」眾人之事在現代龐雜多變，但無非是「苦民所苦」，如此而已。台灣領導人未來唯有跳脫「兩個爛蘋果中挑一個比較不爛」的民主揶揄，台灣政治方是大破，之後台灣經濟民生才能大立啊！ （作者為大學教師）

(中國時報)