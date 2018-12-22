搶救兩岸歷史記憶

沈春池文教基金會董事長沈慶京（小圓圖，本報資料照片）推動「遷台歷史記憶庫」計畫，迄今已蒐錄500多名遷台人物的口述歷史影音及物件。（沈春池文教基金會提供）

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中國時報
／專訪

走過兩岸關係的跌宕起伏，沈春池文教基金會創立迄今30年，從兩岸還隔絕陌生的階段，贊助製播《八千里路雲和月》，到近年推動「遷台歷史記憶庫」搶救計畫，以及「我家的兩岸故事」徵文徵影活動，基金會董事長沈慶京說：「這是對兩岸有幫助、有意義的事。」

沈春池基金會投入30年

從影音、徵文到物件都計畫性地蒐集、典藏，未來並計畫在兩岸巡展，建立典藏基地，在揚州京華城以實體的「空中文創走廊」作為常態展示空間，讓兩岸民眾都看到彼此雖分治多年，但經歷的苦難其實相近，沈慶京多年下來便深深感慨：「兩岸的問題在於資訊封閉」。

「我親眼所見，在大陸當縣太爺的人，來到台灣住在水溝上。」童年時曾為了1毛錢，在母親面前哭了2個小時都沒能要到半毛錢，沈慶京從此知道家中經濟艱苦；但另一方面「留在大陸的人，雖說是打贏了，但和台灣比起來更苦，從物質到精神鬥爭，都不好過。」民國76年沈慶京便偷偷贊助老兵回大陸，「在當時可以說是『資匪』，是要查封財產，有刑事責任的。」沒有人敢做的事，沈慶京說：「威京集團剛成立，我也怕惹事啊！但這件事要做，因為意義重大。」

日記寫下最真實的記憶

沈慶京認為兩岸人民面臨的是同樣的歷史悲劇，而30年前的台灣，經濟已然爬起來的情況下，在技術上扶一把對岸同胞，能因此讓大陸在思想上突圍，加速經濟解放，而台灣人也能以大陸作為發展事業的利基，何樂不為？

「遷台歷史記憶庫」說是搶救計畫，沈慶京表示，確實因為看到遷台長者凋零，年輕一輩對於過去的物件已不再有記憶，散落的日記、書信，很有可能都是可觀的歷史縮影。

沈慶京以自己父親的日記為例，曾記錄下當年有共軍軍艦投誠赴馬祖，時任國防部作戰組組長的沈春池，想盡辦法要避開共軍圍剿，策畫將投誠義士安全送回台灣，卻不料因國防部內有匪諜，功敗垂成。這樣的故事，隨著遍尋不著的日記，也沉沒於歷史的洪流之中。

不分立場歡迎各界投稿

沈慶京強調，「遷台歷史記憶庫」以及「我家的兩岸故事」徵文徵影活動，並不針對在台「外省人」，而是包括早期遷徙來台的閩南人、客家人，「討厭外省人、仇視國民黨都可，那個年代就是如此，眷村裡有小圈圈，眷村外又有不同族群，打架的有，通婚的也有……。」透過社會各界的歷史陳述，也希望能促進省籍與區域的融合，化解對立衝突。

(中國時報)

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