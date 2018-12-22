人神相對論 猴舞者遇上孫悟空

2018年12月22日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

政府推動新南向政策，台灣新生代創作者也前往南國尋找創作靈感。導演楊帛翰近期前往泰國，在首屈一指的皮歇．克朗淳舞團學習泰國傳統舞蹈倥舞，並從其中的猴舞發現和東方京劇孫悟空表演身段的關聯性，預計結合這兩地傳統表演藝術元素，推出現代劇場作品《齊天大聖．哈奴曼》，從神性探討人性，將在明年登場。

哈奴曼是來自泰國史詩《拉瑪堅》的猴神角色，楊帛翰表示，「孫悟空很活潑，哈奴曼則是呈現出穩重的感覺，兩種不同的亞洲文化，對猴神有不同的詮釋，很有意思，這也使得肢體表現有所不同，像是搔癢的方式也不同。」

楊帛翰表示，倥舞中的猴舞，強調哈奴曼穩定、忠誠的性格，「因此半蹲是很重要的基本功，下半身的肌肉要非常強健，必須要能保持穩健、不發抖，才能掌握其中的精髓，這和京劇裡的齊天大聖很不一樣，京劇強調的是全身性的表演。」

除了肢體表演上的不同，楊帛翰表示，孫悟空和哈奴曼在性格上，也有截然不同的設定，「兩位都是很有能力的神祇，哈奴曼對主人展現絕對的忠誠，孫悟空則是一直反覆自問，為什麼要待在到西天取經的團隊裡，哈奴曼有很多妻子，而孫悟空則是較少看到在女色上的著墨，有很大的對比。」

楊帛翰安排讓跳猴舞的舞者和表演京劇齊天大聖的演員在一個特殊空間相遇，「從神的角色，重新看回對自我的探問，孫悟空從西天取經回來之後，自己是誰？哈奴曼協助王子拯救公主之後，自己又是誰？我期盼這其中能有對話空間。」

(中國時報)