是人還是妖 乾旦心境誰知曉

2018年12月22日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

近期經典電影《霸王別姬》重登大銀幕，戲裡男扮女裝反而更嬌媚的京劇乾旦表演，再度引起討論。享譽兩岸、台灣少數乾旦演員楊瑞宇，最近在舞台劇《聽我細訴》裡飾演乾旦，道出舊時代男扮女裝的京劇演員的心路歷程。

現年27歲的楊瑞宇，畢業於中國戲曲學院，他表示，乾旦表演最怕演到後來變成四不像，「作為一名男性，詮釋女性的肢體和樣貌，演過頭時，別人反而不覺得你像女性，顯得妖氣上身，我以前的老師對我耳提面命，要表現女性的可愛和漂亮，但一定不能演成妖，必須好好拿捏。」

《聽我細訴》原作為美國劇作家珍．馬汀，作品描述女性遇見失婚、性別認同、暴力、外遇等故事，經由編劇陳三資改編成〈記號〉、〈十五分鐘〉、〈燈〉、〈拼布妹〉、〈玻璃珠〉5個故事，加上一段新編戲〈情勾〉，劇中演員除了對觀眾說出心中獨白，同時也融入京劇與崑曲的身段、編腔和對應老戲片段，作為表現方式。

楊瑞宇擔任〈十五分鐘〉主演，他表示，這個段落主要想談論的是性別平等，「同時也點出一個有趣的現象，為何在舊時封建時代，女性無法上台演出，因此男扮女裝的乾旦是可行、且受到觀眾熱烈歡迎的事，但在社會風氣開放的現今，乾旦藝術卻反而式微，不再像過去那樣受到歡迎呢？」

導演閻俊霖表示，「原作裡西方女演員的心境，透過東方傳統戲曲演員的詮釋，也帶出其中幽微的性別議題。」

(中國時報)