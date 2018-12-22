是人還是妖 乾旦心境誰知曉

現年27歲的京劇演員楊瑞宇（右一），在現代劇作品《聽我細訴》裡以乾旦扮相登場。（李欣恬攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

近期經典電影《霸王別姬》重登大銀幕，戲裡男扮女裝反而更嬌媚的京劇乾旦表演，再度引起討論。享譽兩岸、台灣少數乾旦演員楊瑞宇，最近在舞台劇《聽我細訴》裡飾演乾旦，道出舊時代男扮女裝的京劇演員的心路歷程。

現年27歲的楊瑞宇，畢業於中國戲曲學院，他表示，乾旦表演最怕演到後來變成四不像，「作為一名男性，詮釋女性的肢體和樣貌，演過頭時，別人反而不覺得你像女性，顯得妖氣上身，我以前的老師對我耳提面命，要表現女性的可愛和漂亮，但一定不能演成妖，必須好好拿捏。」

《聽我細訴》原作為美國劇作家珍．馬汀，作品描述女性遇見失婚、性別認同、暴力、外遇等故事，經由編劇陳三資改編成〈記號〉、〈十五分鐘〉、〈燈〉、〈拼布妹〉、〈玻璃珠〉5個故事，加上一段新編戲〈情勾〉，劇中演員除了對觀眾說出心中獨白，同時也融入京劇與崑曲的身段、編腔和對應老戲片段，作為表現方式。

楊瑞宇擔任〈十五分鐘〉主演，他表示，這個段落主要想談論的是性別平等，「同時也點出一個有趣的現象，為何在舊時封建時代，女性無法上台演出，因此男扮女裝的乾旦是可行、且受到觀眾熱烈歡迎的事，但在社會風氣開放的現今，乾旦藝術卻反而式微，不再像過去那樣受到歡迎呢？」

導演閻俊霖表示，「原作裡西方女演員的心境，透過東方傳統戲曲演員的詮釋，也帶出其中幽微的性別議題。」

(中國時報)

微觀歷史 小人物的生命故事 北市交懷舊音樂劇 重現周藍萍創…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。