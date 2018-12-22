國寶畫師彩繪 八三夭誇搖滾

八三夭邀碩果僅存的手繪電影看板師傅製作演唱會主視覺。

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中國時報
報導
顏振發為八三夭作畫足足花了1周功夫。

八三夭的「一事無成的偉大」演唱會，9月剛完成2場台北小巨蛋演出，21日再宣布好消息，將於明年3月23日南征高雄巨蛋，而高雄場的主視覺照，邀來全台碩果僅存的手繪電影看板師傅、65歲畫師顏振發操刀，以其48年精湛手藝，一筆一畫完成「長350公分、寬220公分」巨幅畫作。

現居台南的顏振發，多次以其看板畫作登上媒體版面，吸引外媒採訪。看到師傅完工作品，團長小橘驚呼：「師傅把我邪惡壞壞的笑容，還有眉語間透露內心奸詐的神情都畫出來了。」主唱阿璞也說：「連阿電上衣背心上的臉都像，只要有臉就像，超強！」

爭取夭怪村會員優先購票

八三夭對師傅「一輩子堅持只做一件事」的精神感到「很搖滾」，八三夭說：「我們常覺得自己在原地踏步做一件事，可是老師傅比我們更堅持，因為他喜歡畫畫，一畫就畫了一輩子，用一輩子做好一件事，最後變成一派文化，這不是很搖滾嗎？」他們因此向師傅提出為八三夭做一幅畫邀約，雙方來回溝通近1個月，師傅再花1周動筆完成。

對於首度唱進雄蛋，八三夭同樣向演唱會主辦單位爭取，讓夭怪村會員明年1月20日優先購票，而演唱會門票則於1月27日正式啟售，購票資訊可上「JUSTLIVE 就是現場」臉書官方粉絲團查詢。

(中國時報)

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