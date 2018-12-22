艾怡良預約 結婚當蜘蛛女

2018年12月22日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

艾怡良父親昨現身記者會力挺女兒。

艾怡良21日舉辦《垂直活著，水平留戀著。》發片記者會，正式宣布加盟EMI，對她照顧有加的同門師姊張惠妹（阿妹），以及好友彭佳慧錄VCR祝福，艾爸爸也到場支持。她與外籍男友交往3年，會後受訪聊起結婚計畫，艾怡良羞喊要看男友的意思，但她內心有夢想的另類婚禮，「希望結婚時穿蜘蛛人裝。」

艾怡良與男友交往多年彼此互相信任，透過視訊、電話維繫感情，幾個月不見面也沒影響，男友雖跟爸媽語言不同，但已獲媽媽認可，覺得男方很體貼；感情生活如此甜蜜，她昨另類放閃說：「我們不能分手，因為分開、全世界不會有人想跟我們一起，會危害到別人！」

低潮獲彭佳慧鼓勵

昨在記者會上，阿妹與經紀人陳鎮川錄搞笑影片歡迎艾怡良加入同門，阿妹用不太標準的台語問「她簽約金多少」，川哥回「比妳還多啦」，笑翻全場；而彭佳慧也錄影片祝福，艾怡良邊看邊掉淚，原來是艾過去遭遇低潮，彭都會開導她、幫助她走出低谷；至於低潮狀況，艾怡良表示之前在金曲獎演出失常、遭網友批評，當時她非常難過，彭佳慧鼓勵後她才變得更有自信，認為自己還是會唱歌的。艾怡良明年1月18日將在台北Legacy、3月1日在高雄海流館舉辦演唱會。

(中國時報)