H2 Performance用水素Hold住美麗

2018年12月22日 04:10 中國時報 潘鈺楨 專訪

H2-P產品能夠除去肌膚、秀髮表面的活性氧。

「ASIA FASHION AWARD 2018」活動日前風光落幕，各地區亞洲天王天后等大牌齊聚，氣勢十足。這場跨國性盛會，幕後由多家日本知名品牌贊助力挺，讓其商品透過盛會，大開在台知名度。其中，日本「H2 Performance」就是引領潮流的知名品牌。

日本「H2 Performance」品牌進軍亞洲時尚活動，H2 Performance開發者辻直樹與MBS代表Morii Mikko日前在台受訪，談經營理念，進而把美的事物推廣開來，Morii Mikko更認為今年的「ASIA FASHION AWARD 2018」活動倡導「一個亞洲」概念，希望產品能從亞洲推廣到世界各地。

台灣人養生意識高

H2 Performance品牌出產「H2 Performance Hydrogen Enhancer」，藉由「水素」的產品研究開發，讓更多人達到美容抗老的願望。辻直樹說，水素本來是用作疾病治療，並非一開始就是美容產品。他認為現有化妝品都是不斷「添加」，其實「減法」也很重要，「減去老化根源，把老化劑從身體減去，『水素』是第一個能做到的產品。」不止皮膚會老化，保養品放太久會劣質氧化，加入水素也能讓保養品品質更佳。

水素可以與任何化妝品混合，像是護脣膏、護髮劑、化妝水等，讓化妝用品瞬間轉換成水素滋潤劑，由於對身體無害，也可以塗抹全身，甚至肩膀痠痛或皮膚乾燥都可使用。

辻直樹說，他發現台灣人的養生意識特別高，像是漢方藥材的使用與養生意識，都令他印象深刻；日本人雖然平均年齡愈來愈高，但是生活品質不見得隨年齡增加而成長，特別是面對疾病多採取「有病再醫」態度。他覺得壽命愈長生活品質也該同時精進，因此「抗老」漸漸成為熱門話題，這也是他致力推廣水素的一大原因。H2 Performance此次贊助時尚活動，盼藉由嶄新的呈現方式，讓水素美容的概念更貼近生活。

(中國時報)