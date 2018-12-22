迪麗熱巴好夯 人氣超越孫儷周迅

2018年12月22日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

26歲的迪麗熱巴是大陸新一代最搶手的一線女星，她在大陸知名媒體最新發布「2018最具商業價值明星榜TOP 100」榮登第3名，連劉濤、孫儷等前輩也不是她的對手，近期演出宮廷劇皇后角色再翻紅的秦嵐與周迅，也只在這份名單中分別排名84、91。

這份明星榜依據明星一整年的影響力與熱度等作為評分項目，排名榜首的是迪麗熱巴的老闆楊冪，排名第2的則是韓男團EXO前成員吳亦凡。迪麗熱巴在眾多新生代女演員中殺出重圍、擠進前3名，將其他一線花旦拋在後頭，像是排名13的趙麗穎、排名29的唐嫣，近日爆出有喜的劉詩詩則排名74。

周渝民不熟社群平台

剛拍完《三生三世枕上書》的迪麗熱巴，日前在微博開直播與粉絲閒聊，自曝最近變胖，跨年計畫應該是在家，至於回顧2018年，迪麗熱巴笑嘆：「我覺得過得挺快的，今年應該算滿開心，所以才覺得過得特別快。」47分鐘直播至少出現5次數度用力清喉嚨，發出很Man喉音，讓粉絲焦急地頻關心「是不是感冒了」？

她之前和周渝民合拍古裝仙俠劇《烈火如歌》，爆料他完全不熟悉社群平台，還調皮虧他，「跟他可能只能用寫信的」。年紀差11歲的兩人互動有趣，迪麗熱巴在片場時常對周渝民唱〈流星雨〉，逗得周渝民很不好意思，她同時稱他「周老師」，「我看了他很多劇，他是擁有漫畫般氣質的男主角，不像是現實生活會出現的人。」《烈火如歌》明年1月2日起，每周一至周五晚8點在中天綜合台36頻道播出。

(中國時報)