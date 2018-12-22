募308病童心願禮 台灣大18天達標

2018年12月22日 04:10 中國時報 陳大任 報導

台灣大哥大基金會董事長張善政（左）首度穿上耶誕老公公裝扮粉墨登場，與病童阿鴻驚喜現身，一圓孩子的夢想。（台灣大提供）

台灣大哥大基金會第四屆「微樂心溫度」冬季禮物募集活動，在眾人滿溢愛心參與之下，僅僅18天就完成募集，從掛有卡通好友的發光耶誕樹、樂高露營車組、電子琴到摩托車模型、棒球組、卡通書包都有，308份心意串起308份禮物與308名病童，看似平凡的禮物，卻是陪伴重症疾病小勇士們，度過繁複治療過程的支柱及快樂泉源。

台灣大哥大基金會昨（21日）舉辦「『微樂心溫度』集眾力‧送愛心年終歡樂派對」，董事長張善政和夢想自己是耶誕老公公的小阿鴻一起手牽手、以大小耶誕老公公的裝扮驚喜登場，世界球后詹詠然、高球名將徐薇淩也在派對現場巧手包裝禮物，為這群生命小勇士提前歡慶耶誕節。

名人球星熱情認捐

今年包括台灣大哥大基金會董事長張善政、台灣大哥大總經理鄭俊卿、世界網球球后詹詠然、高球名將徐薇淩、網球名將莊吉生、亞運舉重金牌、2018台灣大種福電代言人的郭婞淳、富邦悍將高國輝、林哲瑄，以及富邦勇士張伯維和賴廷恩等名人與球星，都在第一時間認捐病童的心願禮物，為他們一圓期待已久的小心願。

昨日派對開始前，詹詠然、徐薇淩提前抵達現場，只見詹詠然細心的包裝著一組樂高露營車組，要給罹患白血病及輕微妥瑞氏症的「辰辰」，讓他在身體好轉前，陪伴他想和家人出遊的夢想場景；徐薇淩則是忙碌的將罹患先天APDS免疫缺陷罕見症（全台第二例）的小倫子所喜歡的櫻桃小丸子、粉紅豬小妹、彩虹小馬及汪汪隊等卡通玩偶，一一掛上為他準備的耶誕樹，這樣就能和卡通好友們一起在醫院過耶誕。

張善政扮耶誕老人

張善政表示，快樂雖無法治癒疾病，卻能幫助孩子們減輕治療過程中的苦痛，讓他們更加 堅強。微小的善舉，對他人可能是大大的幸福，這一點一滴「善」的力量，集結起來便有機會改變世界，是「微樂心溫度」讓社會充滿正能量的理念。

今年台灣大哥大基金會攜手國內唯一以整體兒童醫療為服務核心的瑞信兒童醫療基金會，共同為308位重症病童募集冬季禮物，感謝來自各界的溫暖善意，讓今年募集禮物的任務破紀錄地提前達標。

此外，今年活動宣傳影片《我想要》紀錄孩子們的日常及小心願，以及各界名人共同號召禮物募集的「名人篇」，2支影片由去年myfone行創獎微電影組百萬首獎得主的林靜憶導演拍攝，11月8日上線後總觀影人次已近50萬；導演以細膩質樸的畫面鏡頭，娓娓道來孩子們以勇氣與病魔戰鬥的不平凡日常，深深觸動網友的心，帶動大量認捐。

微樂志工隨時送暖

「微樂心溫度」透過「微樂志工」平台至今總計已幫弱勢偏鄉族群成功募集到912份禮物，達成率100％。「微樂志工」是國內第一款同時擁有網站與行動App的公益媒合平台，從2014年推出至今，已有近5.2萬人次下載，加入的公益團體達242家，總志工人數約6688人。

該平台只要短短3秒，就能完成媒合與報名程序，亦可讓志工很快找到「適合自己的公益活動」，公益團體也可以找到「對的志工」，發揮「隨時、隨地、隨手」作公益的特性，讓愛持續溫暖著社會的每一個角落。

(中國時報)