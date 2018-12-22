莊淑芬寧自由落跑政壇

莊淑芬日前上節目大談當年接獲邀約當柯文哲副手的關鍵內容。

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中國時報
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中視《改變的起點》日前專訪奧美大中華區副董事長暨WPP集團台灣區董事長莊淑芬，分享她在廣告界一路走來的心路歷程外，更提及當年她拒絕柯文哲（柯P）當台北市副市長的邀約關鍵，坦言就是害怕「失去自由」。

莊淑芬2013年就被美國《富比士》雜誌評定為「亞洲50位最具影響力女性」，而2014年更是獲得CNN選為「全球女性領軍人物」，而2018年更獲頒香港旭茉成功女性。2003年前進北京，10年內將奧美中國從一個廣告行銷公司，重新打造成多元整合服務的公司，事業有成的她，卻因當年「拒絕柯P的落跑副市長」，讓她留下深刻印象。

回憶2014年柯文哲剛當選，莊淑芬笑說，當時接到朋友電話說：「有一個工作人家想到妳，他們要找妳去當（柯P）副市長。」接到朋友的電話，讓當下在喝水的她差點噴出來。

拒絕從政心情輕鬆

她透露，當年原本是被推薦出任文化局局長，可能因她資歷深，柯市長轉而邀請她擔任副手，由於當時正值母親過世情緒低落，原盼能藉著新職務的忙碌轉移焦點，但畢竟是從政，和她原本人生方向有極大不同，因此她答應後又不斷猶豫。

她也說：「我後來就是覺得害怕『失去自由』，所以就硬著頭皮跟柯市長說實在不好意思，我反悔了。」拒絕柯市長的莊淑芬雖然從此多了個「落跑副市長」的封號，但心情也因此輕鬆了許多。

(中國時報)

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