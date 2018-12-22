金融界奧斯卡 合庫雙項特優

2018年12月22日 04:10 中國時報 報導黃詩芬

合庫金控集團旗下銀行子公司今年以「運用信託機制提供安養機構與樂齡安養一條龍整合服務」為題，獲「最佳信託金融獎」特優殊榮肯定，展現銀行子公司響應政府推動長照十年計畫2.0，對高齡議題的重視及創新信託服務的成果，票券子公司亦榮獲「最佳票券金融獎」特優獎殊榮，整體營運績效深獲肯定。

金融研訓院主辦的「台灣傑出金融業務菁業獎」今年計有36家金融機構提出102件案件參賽，創角逐案件歷屆新高，合庫金控集團今年以創新信託業務模式及穩健經營的票券金融業務，獲頒譽有「金融界奧斯卡金像獎」之稱的「菁業獎」─最佳信託金融獎及最佳票券金融獎雙料特優殊榮。

一條龍整合創四贏

子公司合作金庫商業銀行，有感高齡者在地安養及國內安養機構的需求攀升，合庫規畫提供一條龍之整合服務，從安養設施的規畫、籌資、興建，到機構營運及入住高齡長輩的財產安全保障，設計一系列專屬的信託服務，達到廣設安養機構的目標，創造安養機構、高齡長輩、銀行及政府四贏的新局。

此外，榮獲「最佳票券金融獎」特優獎殊榮的子公司合庫票券，營運兼顧利潤與風險，近年來ROA（資產報酬率）皆達1％以上、ROE（股東權益報酬率）約為6-10％，獲利表現良好。

(中國時報)