河正宇《90分鐘》自誇時尚傭兵

2018年12月22日 04:10 中國時報 李承陽 報導

由《與神同行》票房影帝河正宇和《非常警探》人氣影星李善均，兩大男神大銀幕首度攜手競飆演技合演韓片《90分鐘末日倒數》，是亞洲影壇首部「真實時間」動作大片，分秒必爭的緊張感與臨場感，令人屏息以待，導演金秉祐也自信表示：「這部片將帶領韓國電影開啟另外一個嶄新世界。」

片中河正宇所屬的私人軍事企業組織PMC，因接獲美國中央情報局祕密任務，投入地下深達30公尺的碉堡作戰。而這也是韓國電影中第一次以PMC為題材做拍攝，河正宇語帶保留說：「相信大家都對這個組織很陌生，但《90分鐘末日倒數》則因這樣的設定讓故事變得很有趣。」

金秉佑讀40本作戰書

日前公開劇照中，河正宇與傭兵部隊手拿武器一字排開，展現其所向無敵氣勢，河正宇笑說：「因為我們不是隸屬任何國家的軍人，長相也是依個人特色展現自由風格，相信大家都可以感受到我們的時尚感吧！」金秉祐分享該片開拍前準備工作，表示與拍攝團隊1年就研讀了40本關於傭兵作戰的訪問內容，並在閱讀過程邊與演員完成戰鬥模擬。

而詮釋醫師的李善均則被形容冷靜傲慢，有著菁英般的內斂魅力，他本人聽後笑答：「也沒那麼內斂，我也很狂野！畢竟也是為了生存在奮力掙扎，大家進戲院就知道了。」自認也有性感表現。

(中國時報)