S1智匯中心耶誕味 打卡新熱點

佑順開發建設總經理蔡振賢（左）與微笑烘焙坊代表把薑餅人DIY活動所得，捐贈台中市身心障礙者福利關懷協會。　圖片提供佑順開發建設

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中國時報
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臺中軟體園區飄散著濃厚的耶誕味。　圖片提供佑順開發建設
聖誕老公公的愛心工坊充滿歡樂氣息。　圖片提供佑順開發建設
S1智匯中心粉絲頁

為迎接即將到來的耶誕節與新年假期，位於台中市大里區的「臺中軟體園區」開發商「佑順開發建設」在「S1智匯中心」綠意環繞的開闊廣場，精心打造了許多大型裝置藝術，比鄰幅員廣闊、風景優美的東湖公園，營造出濃濃的耶誕氣息。臺中軟體園區具設計感的建築群林立，搭配充滿創意的戶外裝置藝術，別具巧思，不僅在此上班的上班族能享有溫馨愉快的節慶氛圍，更使S1智匯中心搖身成為臉書及IG打卡新熱點。

佑順開發建設期望能與民眾攜手做公益，於15日上午在S1智匯中心1樓的店鋪，舉辦聖誕老公公夢想工坊DIY彩繪薑餅人手作活動。當天由微笑天使烘焙坊提供師資與造型餅乾、糖霜等素材，給民眾體驗手作樂趣。此次活動吸引許多親子與情侶們熱烈參與，兩場活動報名費與現場餅乾的義賣所得，將全數支持「台中市身心障礙者福利關懷協會」。參加活動的民眾也與S1智匯中心廣場上的雪人、薑餅屋等大型裝置藝術開心合影，一起度過別具意義的周末。

新園區招商進駐

S1智匯中心的聖誕老公公夢想工坊，除了與微笑天使烘焙坊共同舉辦薑餅人DIY公益活動，即日起到2019年1月30日，還舉辦打卡換好禮活動與民眾同歡。只要到S1智匯中心前與薑餅屋、麋鹿、禮物工坊、時空門與雪人等大型戶外裝置藝術拍照，並至「S1智匯中心粉絲專頁」上傳照片，打卡按讚，即可至S1智匯中心的一樓大廳內，兌換精美小禮物1份（數量有限，換完為止）。

為讓民眾享有更多友善資源，S1智匯中心開發商佑順開發建設，更與經濟部加工出口區管理處及進駐企業合作打造「智匯菁英講堂」，不定期舉辦軟體開發、產學合作、文藝展覽等活動。這次攜手微笑天使烘焙坊做公益，並設置戶外裝置藝術拍照活動，盼讓更多企業與民眾認識臺中軟體園區這塊以科技、人文、學術產業匯聚的概念，用心經營的新興園區。S1智匯中心規劃有100～300坪的辦公空間及150～300坪的店鋪，歡迎優質企業與連鎖店鋪、輕食餐飲共同進駐臺中軟體園區，進駐諮詢專線（04）2491-8068。

(中國時報)

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