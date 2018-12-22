走進香奈兒 紅色奇想世界

2018年12月22日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

昆凌穿著香奈兒Cruise度假系列，紅色條紋翻領無袖上衣、紅色條紋繫帶寬褲，拿白色LA PUASA橢圓鍊帶晚宴包，戴彩色寶石鑲嵌手環、配件與鞋履。（陳信翰攝）

伊林男星劉以豪在《比悲傷更悲傷的故事》成今年度最賣座國片，首次時尚曝光獻香奈兒，他穿秋冬墨綠斜紋軟呢羽絨外套，戴Cruise度假系列紅色鏡面珠飾別針、輪船郵票造型珠飾別針、玫瑰金屬CC logo別針，另搭配COCO CRUSH戒指中型款18K黃金、中型款18K白金鑲嵌鑽石、小型款18K白金。（陳信翰攝）

小樂穿香奈兒Cruise度假系列藍白色鯊魚鰭印花針織上衣、粉橘色條紋滾邊領巾、藍色珠寶CC logo造型別針。（陳信翰攝）

歌手吳卓源剛出專輯《1994依舊舊事》，穿香奈兒Cruise度假系列皮革滾邊藍色斜紋軟呢外套、白色鏤空CC logo上衣、戴藍色墜飾珠串層次項鍊、米色CC logo釦帶設計手環、黑色百褶皮裙。（陳信翰攝）

孟耿如穿著香奈兒Cruise度假系列，佩戴白色金屬CC logo耳環、白色皮革休閒鞋、白色鏈袋後背包、米色CHANEL手環，眼影、指彩、口紅都畫上香奈兒經典紅色，展現性感女性魅力。（陳信翰攝）

1.LE ROUGE香奈兒紅色工場紅色酒吧。（香奈兒提供）

2.LE ROUGE香奈兒紅色工場紅色實驗室。（香奈兒提供）

3.LE ROUGE香奈兒紅色工場紅色實驗室數位牆。（香奈兒提供）

繼日本、香港、新加坡、韓國、大陸與澳洲後，「LE ROUGE香奈兒紅色工場」終於將在台登場，亞洲最終站落腳台北華山1914文創園區，吸引群星與會，伊林男星劉以豪更是主演《比悲傷更悲傷的故事》登上今年度最賣座國片、往2億邁進後，首度時尚曝光，全是為了力挺愛牌香奈兒。

數位牆展示脣妝色調

1924年，香奈兒女士以正紅色作為首支脣膏顏色，自此成為她的標記，亦是勇敢和熱誠的象徵，「LE ROUGE香奈兒紅色工場」向香奈兒女士最鍾愛的紅色致敬，打造自由試妝區，包含各種內布滿了不同深淺濃淡的各式紅色彩妝，脣膏數位電視牆則以動態影片展示脣妝色調，令人彷彿置身在美妝聖地。

劉以豪這次不僅穿上香奈兒經典斜紋軟呢外套，更對身上Cruise度假系列別針情有獨鍾，他說：「戴上就一直摸，好想買回家。」更對香奈兒紅色工場的設計巧思讚不絕口，還想買寫紅色限量瓶N°5給超級好朋友或是家人。天王嫂昆凌自創品牌後，被攝影師喚做「老闆娘」，逗得她笑呵呵，昆凌說，不會帶老公周杰倫跟女兒來逛，這比較適合約姐妹一起來，女兒應該還看不懂。

華山紅酒場變紅色工場

宣告要在2020年與黃子佼完婚的女星孟耿如分享，香奈兒帶給女人的感覺就是女強人、性感，跟現在的自己很像，在香奈兒紅色工場對紅瓶限量版N°5香水，她打算自己去搶購珍藏，喜愛香奈兒的她笑說，「如果香奈兒能贊助婚禮，我一定會感動到哭！」這場活動並吸引到吳思賢、吳卓源、OZI、游鴻明女兒游宇潼Eileen穿品牌新裝先賭為快。

香奈兒紅色工場即日起至30 日，在華山1914文創園區中4A紅酒作業場展出，詳情洽品牌官網。

(中國時報)