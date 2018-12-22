盤點美妝話題單品 2018TOP 10

2018年12月22日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

佳麗寶米蘭絕色蜜粉餅2019，4500元。（佳麗寶提供）

HAIR RITUEL by Sisley亞洲總裁Nicolas Chesnier。（蘇蔓攝）

HAIR RITUEL by Sisley豐盈澎澎髮噴霧150ml，2700元。（HAIR RITUEL by Sisley提供）

la prairie魚子美顏豐潤保溼霜50ml，1萬7300元，100ml，3萬1400元。（la prairie提供）

黛珂永恆祈願蜜粉（花舞女神），8000元。（黛珂提供）

迪奧凍妍新肌急救精華油30ml，3400元。（迪奧提供）

超模Cara Delevingne拍攝2019全新迪奧凍妍新肌系列廣告大片。（迪奧提供）

資生堂紅妍肌活露N繁花限定版，4500元。（資生堂提供）

雅詩蘭黛粉保溼訂製雙效粉底精華，2200元。（雅詩蘭黛提供）

蘭蔻絕對完美黃金玫瑰修護眼霜20ml，5200元。（蘭蔻提供）

LV香氛蠟燭220g，單個約7100元。（路易威登提供）

本報盤點2018年最受矚目的美妝聖品，進行年末美妝總複習，現在入手美容好物還來得及，跟上話題商品，讓美麗不過時。

香奈兒N°5換紅衣 限量逸品藏家必敗

香奈兒傳奇香水「N°5」透明玻璃香水瓶首度披上火紅新裝，推出以紅色整體染色玻璃瓶身所呈現的「N°5 L’EAU清新晨露淡香水紅色限定版」、「N°5典藏香水紅色限定版」，甚至還有早就秒殺全球限量55支紅色巴卡拉水晶瓶身收藏家版「N°5香精紅色巴卡拉水晶限定版」絕對是今年必收珍品。

佳麗寶米蘭絕色蜜粉餅 鐵粉必收

佳麗寶新添加年度主題花「金銀花萃取精華」，蜜粉餅外盒首次出現冷色調與橢圓天使造型，天使的角度與面積隨之改變，視覺呈現也有所不同，在雕刻的製作上更為精巧細膩，是佳麗寶迷每年必收的經典逸品，身為專業的佳麗寶迷，這絕對是必收項目。

HAIR RITUEL by Sisley 髮界霸主上市

耗時7年研發， Sisley在肌膚保養領域的成就再度延伸到「髮肌養護」，祭出全新品牌HAIR RITUEL by Sisley，繼系列髮品後，「豐盈澎澎髮噴霧」讓頭髮做造型的同時也能達到保養效果，與Sisley彩妝的概念相同，一邊上妝一邊保養，難怪Sisley一直是貴婦名媛的心頭好。

la prairie魚子保溼霜 創新保養境界

瑞士頂級保養la prairie以經典魚子美顏科學而聞名，今年再推出「魚子美顏豐潤保溼霜」立即成為話題， 近年品牌主力溝通放在與藝術家的合作，也讓頂級保養宛若藝術品的形象深植頂級客層的心，其低調奢華的形象，加上產品給力，業績開紅盤，也吸引了不少小資客群加入，透過奢華保養滿足貴婦夢。

黛珂美妝如藝術 限量蜜粉成收藏

頂級美妝黛珂與藝術頑童馬歇爾汪達攜手打造限量蜜粉，自馬歇爾入主黛珂成為藝術總監，每年推出的限定美妝，就成為美妝迷引頸期盼的年度盛事，更因為設計太美，讓很多品牌鐵粉捨不得用，今年發表「永恆祈願蜜粉花舞女神」，讓美妝迷爭相收藏。

迪奧打動青春世代 凍妍新肌系列夯

迪奧「凍妍新肌系列」推出後好評不斷，個人化訂製的保養設計，不止吸引年輕客群，也讓既有的精品客群愛不釋手，人人都希望青春永駐，而凍妍新肌系列讓消費者在家居保養中找到樂趣，迪奧凍妍新肌急救精華油搶攻油品保養市場，輕盈質地能隨心所欲與保養或底妝調和混搭，為日夜保養、瞬效救急提供多樣方案。

聯名美翻天 資生堂以緞帶繫美麗

資生堂與擅長緞帶創作的新興藝術家品牌Ribbonesia跨界合作，Ribbonesia將代表資生堂的紅色，透過緞帶的彎曲、柔軟，重新包裝，再藉由銀白亮色的鮮明對比，碰撞出專屬於節慶的鮮明氣息，運用在資生堂全新「紅妍肌活露N繁花限定版」，以及「摩霧5–色脣膏繁花限定禮盒」，完美演繹展現聯名精神，相得益彰。

雅詩蘭黛雙管粉底 再創底妝巔峰

雅詩蘭黛底妝蟬聯多年專櫃底妝銷售冠軍，今年推出專櫃首支雙效「保溼訂製雙效粉底精華」，粉保溼訂製系列已於韓國、大陸上市，被消費者譽為「一生摯愛乾皮救星」，再度引爆社群話題，成為消費者心中底妝聖品。

蘭蔻絕對完美系列 成分升級再創口碑

蘭蔻「絕對完美系列」早已是許多編輯心中的最愛，不只產品質地舒適，奢華玫瑰香調也讓人著迷，1965年蘭蔻研創出全球第1瓶頂級乳霜，並從乳霜開始發展出絕對完美完整產品線，風靡法國巴黎上流社會與全球名媛貴婦圈，「絕對完美黃金玫瑰修護眼霜」、「絕對完美黃金玫瑰修護眼部活粹」上市後，也成為眼周保養必備聖品。

LV首推香氛蠟燭 奢華馨香無法擋

頂級精品LV首度推出4款香氛蠟燭，為家居空間帶來精品級感官香調，容器採用手工製作的陶瓷鑄造而成，採用象徵品牌的天然皮革材質來製作提把，天然皮革提把的質感則讓香氛蠟燭多了溫暖的感覺，每次移動香氛蠟燭，像是拿著LV包般優雅而奢華。

(中國時報)