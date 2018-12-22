精品萌獸 櫥窗耶誕狂歡

2018年12月22日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

LOUIS VUITTON將來自世界的珍奇樹種移植於耶誕櫥窗中，搭配複製品牌熱銷Archlight運動鞋及Twist包款造型的各色吊飾，營造整體夢幻奢華的氛圍。（LV提供）

LOEWE Animals兔子造型肩背包，5萬6000元。（LOEWE提供）

Loro Piana毛絨兔玩偶，價格店洽。（Loro Piana提供）

MIU MIU找來好萊塢女星艾兒芬妮飾演耶誕系列微電影，並在導演Gordon von Steiner執掌的「Miu-niverse」中，釋放女孩們的狂野篇章，拿MIU MIU Miu Lady豹紋水晶釦環金屬鏈帶包7萬4000元。（MIU MIU提供）

MIU MIU Miu Confidential豹紋金屬鏈帶包，價格店洽。（MIU MIU提供）

LOUIS VUITTON New Wave MM豹圖紋鏈帶手袋，8萬8000元。（LV提供）

TORY BURCH假日系列大片中，將場景設定為姐妹淘的溫繫聚會，出自著名文學《小王子》的星盤印花及搶鏡的寵物狗，營造暖心氛圍。（TORY BURCH提供）

GIVENCHY雄獅圖騰連帽上衣，3萬4000元。（GIVENCHY提供）

Bottega Veneta動物造型吊飾，每只1萬4100元。（BV提供）

PRADA Pradamalia SPOT 迷你生物公仔完整包裝組，1萬6500元。（PRADA提供）

Valentino Garavani蝴蝶圖案運動鞋，2萬8600元。（VALENTINO提供）

耶誕正式進入倒數階段，精品卻早透過商品櫥窗，開啟一場異域的華麗狂歡。法國精品LOUIS VUITTON（LV）即打破大眾對傳統耶誕樹的概念，將來自世界的珍奇樹種移植於耶誕櫥窗中，美國西岸莫哈維沙漠中的約書亞樹、日式庭院中的松樹盆景，均以令人眼花撩亂的皮納塔、招財貓等可愛小物點綴，誕生於LV世界中的Archlight運動鞋和Twist包款亦化身吊飾，更添整體奢華夢幻氛圍。

PRADA則攜手紐約知名設計師Michael Rock與2x4設計團隊合作，創造出饒富童趣及未來感的迷你生物Pradamalia，Disco、Spot、Scuba等7隻在PRADA實驗室中誕生的生物，各自擁有品牌不同的基因及個性。故事腳本裡，他們試圖逃脫實驗室重返現實世界，最後可愛身影卻現形於標誌性Saffiano皮革或變身鑰匙釦、吊飾，帶眾人一同踏上一段冒險旅程。

古靈精怪的MIU MIU找來好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning）領頭，在導演Gordon von Steiner執掌的「Miu-niverse」中，釋放女孩們的狂野篇章，水鑽、豹紋等華麗元素，遊走於色彩、燈光交織的迷幻鏡像，頌讚20世紀中葉的先鋒派藝術電影之餘，也叫人對出現於其中的物件，產生揮之不去的執念。GIVENCHY更玩得囂張，直接把創意總監Clare Waight Keller的星座，化成栩栩如生的雄獅印花，撲擊獵物的兇猛姿勢及經典4G圖案上的4道抓痕，為系列注入懾人氣場。

兔子、寵物狗 逗趣討喜

但不禁讓人嘴角上揚的討喜動物，仍是多數品牌引人手滑的佳節武器，美國名媛設計師Tory Burch，就把同名品牌假日系列大片場景設定為姐妹淘的親密聚會，出自著名文學《小王子》的星盤印花及搶鏡的寵物狗，鋪陳佳節溫馨氛圍。擅長皮革工藝的Bottega Veneta，採用代表性Intrecciato編織工藝搭配繽紛色彩，打造出火鶴、小豬、貓咪等逗趣吊飾，VALENTINO則以刺繡手法勾勒出適合春天的蝴蝶圖騰。

兔子造型亦是精品爭相裝萌的可愛符號，由選物店onefifteen初衣食午引進的MARNI Dance Bunny早春特別系列，以曾出現於品牌鞋款上的一支跳舞兔子圖騰為靈感，並以頗具街頭感的輪廓，詮釋中性的活力樣貌。Loro Piana及LOEWE選擇以毛絨材質，凸顯出單品活靈活現的一面，不管是承襲6代精緻工藝的手工Orylag玩偶，還是粉嫩的Animals兔子造型肩背包，均十足暖心。

(中國時報)