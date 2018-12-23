一生懸命 換來國家背叛

前大阪辦事處長 蘇啟誠（摘自蘇啟誠臉書）

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中國時報
謝長廷推「假新聞」害死蘇啟誠　蘇妻：遺書沒提

關西機場事件導致大阪前辦事處長蘇啟誠9月14日自縊身亡。蘇啟誠明天百日，百日前夕，正好讓外界看一齣蹩腳荒謬劇上演。在日本，面對網友強烈指責，最後時刻仍戰戰兢兢，克盡職守；在台灣，為平息眾怒，昏庸外交部長官，不思檢討政治任命官員，將過錯全推蘇啟誠身上。假新聞，不過是讓執政者全身而退最好藉口，也因此，遺孀聲明、「不想再受辱」最後吶喊都可漠視。外交官之死，正是一生懸命，換來國家背叛。

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職業外交官尊嚴 政府漠視

「蘇啟誠受假消息、假新聞之累，選擇自我了斷」，這是謝長廷及民進黨政府告訴大家的版本。然而蘇啟誠家屬平靜地聲明，「不想再受羞辱」。雖沒指名道姓，藏在這話背後的，正是來自政府對職業外交官尊嚴的漠視及反叛。

燕子颱風造成關西機場混亂，「大阪辦事處態度不佳」、「中國巴士機場接人」消息滿天飛，這的確是當時現象。天災人禍時刻，什麼消息不會出現。但面對如此情景，主事者一點判斷能力都沒有？外交部何以不經調查急於表態，乃至全讓一人背黑鍋？

主事者沒擔當 急找替死鬼

如主事者多點擔當，冷靜判斷訊息的真假，挺身面對責難，不是急著找替死鬼，或許就不會有憾事發生。

美國總統川普去年開始用「假新聞」，指控對他不利的報導。蔡政府很快學樣，凡對蔡政府不利報導，一律責為假新聞。諷刺的是，既然蔡政府清楚認知假新聞危害，何以獨對關西機場事件不先查證真偽，就讓大阪辦事處扛責？答案很簡單。因蘇啟誠是常任文官，更不是綠營中人，必要時當然要打小孩給外人看。

蘇啟誠一方面要查假新聞，另方面接受長官責難，寫檢討報告。蘇一生為國，四處奔波，窮盡精力，至此必有「拔劍四顧兩茫茫」的感慨。一個敵人無聲無影，難追蹤；另一個稱不上敵人，卻是自己人，更難對付。

如果蘇啟誠不以死明志，而是認命背黑鍋，或許綠營就不會積極釐清關西機場混亂背後真相，直到蘇啟誠輕生，少了可背黑鍋的棋子，才急忙用假新聞設下防火牆。

讓真相水落石出 還其公道

謝長廷在九合一大選前，將蘇啟誠自縊歸罪於假新聞，散播家屬難以苟同的事實。家屬直到選後才出面反駁，不只是希望回歸事實，不讓社會大眾被誤導，更希望真相不要沾上選舉激情，或被藍綠利用，可客觀被檢視。

此時此刻，謝長廷與外交部都有必要用更負責任方式，讓真相水落石出，還外交官一個公道。（自殺防治專線0800-788-995）

(中國時報)

出事前夕 張、謝都曾打電話給蘇
學者嘆 政治庸才指揮專業文官
抹黑又搶功 謝長廷不配罵假新聞

若想選總統 須深述一家親 不踩紅…

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