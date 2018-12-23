中油工會發動公投 罷免董座戴謙

2018年12月23日 01:12 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

中油95無鉛汽油品質出包 影響恐涵蓋北台灣

國營事業史上首次！不滿董事長戴謙管理風格等問題，中油工會（台灣石油工會）將在明年1月中旬，藉六大區會員改選時「選舉綁公投」，由近1.6萬名工會會員，對戴行使「不信任投票」。投票結果將提交行政院、經濟部，由主管機關決定去留，這也是國營事業首次有員工對經營首長發動罷免公投。

本業外行 決策不當惹爭議

中油工會本月5日會議就通過「對中油公司董事長戴謙是否適任」公投提案，但怕戴謙反策動破局，一直很低調。工會排定明年1月7日至16日進行分區會員代表選舉時，以「選舉綁公投」方式，讓近1.6萬名工會會員對董事長投下是否適任同意票。

台灣石油工會理事長莊爵安說，雖然分區分日投票，但公投票匭將封存先送回總會，等16日全部投票結束再開票。其結果雖無法律效力，但將提交行政院、經濟部參考，表達中油全體員工對戴謙領導看法，戴的去留交主管機關決定。

莊爵安表示，員工反戴謙，是因覺得他不適任，除了搞中油自有品牌電池、簽一堆MOU外，對中油石化、煉製的本業完全不懂，根本沒進入狀況。

中油工會內部也指稱，像澎湖油庫漏油、95無鉛「退一送一」出包，戴謙處理的都很糟糕，明明消費者車子沒壞，也未經董事會同意下在立法院信口開河亂賠償，勞民傷財；又任由自己人搞小圈圈，決策封閉，甚至還研議想告對他不友善的媒體，讓媒體噤若寒蟬，諸多荒謬行徑不一而足。

公投結果 經部稱僅供參考

對於工會辦公投，戴謙無奈說，他也不能給他們怎麼樣，都沒收到公會公函，是媒體朋友告知才知道。他說，請問他哪裡沒跟工會溝通，莊理事長（莊爵安）每月都有來參加擴大主管會報，都有紀錄。對於工會指控他澎湖油庫、95無鉛賠償不當，他說，這些都沒有證據，他要回應甚麼。

主管機關經濟部表示，工會可以表達意見，先尊重，讓戴謙自己跟工會溝通。至於公投結果，部裡有自己對中油董事長的考核，主要看經營績效、政策配合度，公投只會當參考。

(中國時報)