若想選總統 須深述一家親 不踩紅線 柯P自評已及格

有大陸學者表示，台北市長柯文哲若要角逐2020總統大選，必須要說得更多，柯文哲22日出席公開活動時回應，當市長考60分就及格了，當總統要考80分。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導
雙城論壇互贈禮物　期許兩岸交流晴空萬里

上海國際問題研究院副院長嚴安林接受本報專訪時表示，台北市長柯文哲之所以可用「兩岸一家親」作為舉辦雙城論壇的基礎，主因在於柯無黨籍且是縣市首長，若要挑戰2020大位，勢必需「說得更多」。對此，柯文哲22日坦言，大陸對縣市首長的標準比較低，60分就及格，總統則需要80分，他自評目前在大陸出的考卷上，已能拿到及格的60分。

兩岸議題 重中之重

柯文哲面對兩岸交流，一向以「五個互相」、「兩岸一家親」為基調，今年的雙城論壇晚宴上，也與上海市常務副市長周波一前一後提到兩岸一家親，頗有相互呼應意味，最後論壇也順利舉辦。

針對嚴安林提出的看法，柯文哲昨表示，大陸對縣市首長的標準比較低，不要踩紅線就好，所以當市長考60分就及格，「我現在已經考到60分了」，若要當總統，及格標準則是80分。但他直言，目前很大的問題是「大陸方面出的考卷滿分只有70分」；言下之意，當市長較容易過關，若是當總統，怎麼面對兩岸議題都很難及格。

總統標準 要到80分

媒體追問，為何在雙城論壇晚宴提及兩岸一家親後，第2天主論壇卻又不提，是否因為前海協會長陳雲林於主論壇當天來台，為避免焦點被分散，所以才在前一天晚宴上先拋出主要論述？柯文哲回應說：「這跟陳雲林有什麼關係？有講過就可以了，不用一直講、一直講，表達態度就可以了。」

開啟對話 代替對抗

另外，柯文哲21日受訪時曾說，九二共識、兩岸一家親在台灣被「汙名化」，後來才又改口說是「標籤化」，媒體也詢問改口原因，柯文哲說，標籤化是比較中性的名詞，這2個名詞在台灣一講到，不爽的人就一大堆，所以他跟大陸講，想想看有沒有辦法協商出一個大家都可以接受的名詞，但一下子對方也想不出來，「那我說也不要緊，這次就照舊」。

柯文哲強調，還是要以對話代替對抗，有時大家聊一聊，總是會想出都可以接受的方法。

(中國時報)

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