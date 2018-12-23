魔鬼終結者阿諾 明年3月訪高雄

2018年12月23日 01:12 中國時報 柯宗緯 、 許素惠 、 李侑珊 ／綜合報導 ／綜合報導

邀阿諾訪高雄眼看已低調不了，韓國瑜昨只回應「現在不方便證實。」。（季志翔攝）

高雄市代理市長許立明22日說，市政團隊沒收到韓國瑜就職典禮邀請函，他一度猶豫是否出席。（柯宗緯攝）

明年「好萊塢巨星」來高雄

準高雄市長韓國瑜日前透露明年3月將邀請好萊塢巨星來高雄，22日傳出是演紅電影《魔鬼終結者》的阿諾史瓦辛格。韓團隊一度證實，但事後又封口，就怕見光死。韓國瑜也回應，「現在不方便證實，提早曝光不是件好事」。

此外，代理市長許立明昨自爆沒收到韓就職典禮邀請函，「心裡不太舒服」，也為市政團隊未受尊重而抱屈，一度猶豫不出席，最後考量代理市長是依法定程序交接仍須前往，並強調，「我是一個以工作團隊為重的人，該是我的義務還是會完成」。韓國瑜解釋，現任代理市長許立明是交接小組之一，團隊認為理所當然會參加，所以沒有想到再寄送邀請函。

準新聞局長王淺秋則解釋，2000張邀請函是針對外部貴賓發放，內部人員不發邀請函，況且表定流程有安排許市長致詞時間，舊市府團隊的交接小組成員也有共識且轉達給許，只能說是誤會一場。

至於就職典禮遭外界質疑交管規格比總統還高，韓國瑜昨出席政大東亞所50周年所慶時表示，他會交代高雄市警察局長務必不能擾民，舉行就職典禮的目的，只是要推廣高雄、行銷高雄，「30年風水輪流轉」，過去經濟發展都沒有算到高雄頭上，這次要讓「南方崛起」。

對於阿諾可能造訪高雄一事，準觀光局長潘恆旭昨天一度證實與阿諾有接觸，原則上對方同意，會以國際級落地接待規格款待，但詳情還需待新團隊就任才能執行確認。但到了下午，王淺秋改口說，尚無法證實任何名單，主要是尊重當事者，也不希望因提早曝光而破局。

韓國瑜昨出席維多利亞雙語中小學運動會時也回應，「現在不方便證實，提早曝光不是件好事」，他必須尊重中間聯絡人，希望未來行銷高雄能推向國際舞台被關注，任何巨星也好、大企業家也罷，都抱持歡迎態度。

王淺秋說，未來會由新聞局、觀光局、行政暨國際事業處等單位組成「明星名人小組」，招攬國際大咖來台行銷高雄，提升國際能見度，並制定接待標準，包括食宿、交通等，相關細節留待正式就職後會有具體計畫。

阿諾被點名可能是韓市府「明星名人小組」首位接待貴賓，王淺秋直說，不會證實特定名單，畢竟屬於商業邀請行為，國外藝人或明星相當重視雙方共識，必須白紙黑字訂定MOU，才正式對外公布，可以保證的是該「人物」是具有國際級份量的明星。

(中國時報)