韓談一家親 矢言起而行

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中國時報
／台北報導

政大東亞所昨日晚間舉行50周年所慶，準高雄市長韓國瑜受邀出席，他表示，兩岸交流若只是「滑過去」，不會有效果，心理的認知很重要，要推動雙方和平往來，甚至開創未來，「坐而言不如起而行」，一定要有實際的推動。

台北市長柯文哲近日在雙城論壇上表示，「兩岸一家親」及「九二共」識都被標籤化，應創造新名詞，韓國瑜說，講到「兩岸一家親」，不能只是「滑過去」，心理面的認知同樣很重要，雙方要和平的往來、開創未來，如果只是在嘴巴滑過去，一定不會有效果，「坐而言不如起而行」，一定要透過實際上的推動。

韓國瑜說，有沒有真正從心裡面的認知，這點非常重要。如果兩岸事物都從嘴巴「滑過去」，那不會有效果，如能從心裡去認知，那麼不光坐而言、甚至起而行，都會有不同效果。

韓國瑜指出，全台民眾不願意再回到意識形態對抗、糾葛的狀態，他所標示的路線是人民要過好日子，否則國民黨不會大勝，同時高雄市民的訊號也很強烈，不然他不會得到90萬高票的授權，未來將朝向北高兩市合作，致力讓台北市與高雄市成為經濟雙引擎。

對於未來高雄的城市交流會如何推動，韓國瑜表示，一切要等兩岸小組成立後再說，也透露東亞所時期感情要好的學長、淡江大學學者張五岳，會是重要的諮詢對象。

(中國時報)

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