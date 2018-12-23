趙春山 明年是兩岸最重要一年

2018年12月23日 01:12 中國時報 潘維庭 ／台北報導 林勁傑、／台北報導

兩岸大咖學者展望總統大選年的兩岸關係新局勢，一致認為情勢依舊嚴峻，不容樂觀。淡大陸研所榮譽教授趙春山更認為，明年是1949年以來，兩岸關係最重要的一年，因攸關中共總書記習近平的歷史地位及延任正當性，對台灣問題不容妥協。至於現今大陸對台政策轉變為「融合發展」，大陸涉台學者解析，這是要打造兩岸「共同利益連結」。

政治大學東亞研究所50周年所慶舉辦第14屆兩岸和平研究研討會，上午場「兩岸關係新局勢」，國安會前祕書長蘇起以「四三二一」─「四個發燒」、「三個政策堅定的強人」、「兩個思潮」、「一個未來」妙喻未來美陸台與兩岸情勢，指三方都面臨民族主義與理性主義「兩個思潮」鬥爭，對於總統大選，台灣老百姓應該用理性思潮自救；而挑戰大位者，則必須代表理性主義才能勝選。

大陸國務院參事時殷弘指出，陸美建交後，七項內涵基本不變的美國「一中政策」，在川普上台後面臨「巨變」，不但施以「殘忍戰略」，同時大打台灣牌。

趙春山表示，大陸政策勢必是民進黨總統選舉主打內容，民進黨總統候選人幾已確定，國民黨沒人有把握出線，但不管是誰，未來與大陸的互信程度，絕不會超過馬政府時代，這一大變數令人擔心。

政大名譽教授邱坤玄總結明年兩岸情勢非常嚴峻，但仍應對台灣民主有信心。

下午場聚焦大陸對台政策現今變為「融合發展」。中國人民大學國關學院教授王英津解釋，大陸在馬政府8年採取「交流發展」惠台讓利，卻造成「只能增進各自利益」，加上喊出「不統」，台灣民眾對「一個中國」認同反而變小，所以要打造「共同利益連結」，但並非要求赴陸發展交流的台灣民眾要把認同九二共識當前提。

淡大陸研所副教授張五岳回應，雖說赴陸就業發展的民眾不應以認同九二共識為前提，但「若要追求兩岸心靈契合，台灣不應縱容極端民粹主義高漲，而大陸也能不能讓少數民眾上綱上線的獵巫」。

(中國時報)