藍促專案徹查 籲謝別躲日本

2018年12月23日 01:12 中國時報 楊佳穎 、 楊孟立 、 鄭舲 、 黃菁菁 ／綜合報導 ／綜合報導

我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生滿百日，國民黨團昨召開記者會，要求行政院組專案小組，1個月內完成調查後公布事實、追究相關人員責任；藍委李彥秀喊話，從日本飛回台只需3.5小時，駐日代表謝長廷選舉時能回台跑透透，如今也應回來把事情完整交代。

面對國民黨呼籲組調查小組，外交部發言人李憲章表示，本案尚未成立，不予以回應；對於是否要召回謝長廷返國說明，李憲章也說本案尚未成立，暫時不會回應。行政院發言人Kolas Yotaka則說，對於案件相關問題，目前還是交由外交部回應，包括內部管理問題、是否召回駐日代表謝長廷等，還是先讓外交部透過部裡行政程序跟內部管理機制，進行事實的釐清與了解，並積極對外說明。

假新聞殺人？或長官殺人

國民黨團昨召開「外交官之死，全民要真相」記者會，書記長曾銘宗指出，蘇啟誠輕生以來已超過3個月，外交部未積極調查處理，至今真相不明，讓蘇死得不明不白，已嚴重影響外交官工作士氣，應予以譴責。

他也說，為釐清事實真相，給家屬及全民一個交代、還蘇啟誠公道，黨團要求行政院邀公正人士組專案小組，1個月內完成調查後公布事實，讓外界知道是假新聞殺人，還是卸責的長官殺人，並依調查報告結果追究相關人員責任。

藍促謝下台 回來說清楚

「謝長廷有想過家屬的心情嗎？」李彥秀說，謝長廷的臉書7點聲明，仍舊充滿對自我的維護，以及對權位的戀棧，將所有責任推給假新聞；外交部在事件發生後的百日，只簡單對外稱「不隨外界起舞」，完全閃躲問題。

李彥秀接著說，謝長廷理應為整件事情下台負責，而下周立法院外交及國防委員會還有質詢，駐外單位相關預算也還沒審完，從日本飛回台也只需3.5小時，謝長廷既然選舉期間能回台全省跑夠夠，如今也該回來將整件事情做完整清楚交代。

竄改NHK報導 挨批為卸責

針對謝長廷18日在臉書寫下「蘇前處長遺書也說遭受『外界批評』甚為痛苦」，經家屬說明遺書內容僅家屬看過後，他才改稱是「引用《NHK》報導」。對此，北市議員當選人游淑慧說，《NHK》的原始新聞內容為「受到批判甚為痛苦！」結果卻被謝長廷竄改為「受到『外界』批判甚為痛苦」，硬加「外界」二字，「方便你卸責轉移焦點嗎？」呼籲謝長廷與其隔海嗆告，不如回台說明，別躲在日本。

(中國時報)