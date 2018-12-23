出事前夕 張、謝都曾打電話給蘇

2018年12月23日 01:12 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生案成了羅生門，外交部亞太司副司長、台灣日本關係協會祕書長張淑玲否認在蘇啟誠自殺前幾天有打過電話，但親近蘇家人士表示，張淑玲在事發前幾天不知道打多少通電話給蘇啟誠！事發當天駐日代表謝長廷也有一通電話，不曉得用怎樣的字眼去羞辱人！

該名人士表示，這兩天鬧得沸沸揚揚，他向蘇太太傳達媒體希望能再出面召開記者會，替丈夫找回清白，不過蘇太太現在只想過平靜的日子，不想再有任何回應，當初發聲明只是希望大眾不要被誤導。

他指出，從業務上的考量，亞太司的其中一個副司長身兼台日關係協會祕書長，就是要專門負責日本事務，「如果不是張淑玲在聯繫蘇啟誠，那會是誰來聯繫？事實上張淑玲不知道打過多少電話！」他直言，謝長廷在出事當天六點多也通過電話，不曉得用怎樣的字眼去羞辱人！

他強調，蘇啟誠原已打報告，對颱風造成國人受困未盡力援助而感到自責，表示願意承擔責任，但長官揚言要將全館打丙等，「這是在外交部歷史上從未有過的事情，完全是羞辱性的懲處。」若只是讓蘇啟誠扛責，一人打丙等調回部裡就罷了，但要他的部屬也打丙等，等於讓整個處的人員從此升遷都成問題，陷蘇於不義也愧對部屬。

蘇啟誠自殺滿百日，真相仍未水落石出。他諷刺說，外交部根本沒辦法調查，因為一調查就會發現都是外交部的錯、都是謝長廷的錯。蘇啟誠不是被假新聞逼死的，「是外交部利用假新聞害死他的！」

外交部前次長沈呂巡指出，天災人禍確實難處理，外交部不該用嚴峻口吻去責難蘇啟誠，而應站在同一線，要讓蘇感受到外交部的支持。外交部原來是個大家庭，有難同當，結果謝長廷身為駐日代表卻在劃分責任，搞得大家關係冷冰，外交人員士氣一落千丈。

沈呂巡說，日本311震災一片慌亂，國內立委、媒體嚷著要撤僑，那時就是他在立法院擋炮火，「東京現在沒有明顯而立即的危險，日本天皇還在那裡啊！」當時很多矛頭都指向他，但至少第一線駐外人員可以不受後顧之憂辦事。

(中國時報)