學者嘆 政治庸才指揮專業文官

2018年12月23日 01:12 中國時報 曾薏蘋 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

東吳大學日本語文學系系友會與社資處、祕書室，一同協助蘇夫人於本月8日在東吳大學舉辦「蘇啟誠學長感恩追思會」。（摘自東吳大學網站）

駐大阪代表處前處長蘇啟誠上吊輕生，引爆是假新聞還是長官卸責爭議。民進黨前立委林濁水批評，政府弱到這樣、心虛到這樣，搞不清楚狀況到這樣？太悲哀了！台大政治系莫內講座教授蘇宏達也透露，蘇啟誠遺囑最後一句就是「不想再受羞辱！」

駐大阪辦事處前處長蘇啟誠追思會本月8日在東吳大學舉辦，台大政治系莫內講座教授蘇宏達說，蘇太太親口唸出蘇處長遺囑最後一句「不想再受羞辱！」而受邀者更斥責謝長廷在燕子風災中無能失職，又細述蘇處長如何被逼迫寫下檢討報告、自我批鬥、自述5大根本不存在的罪狀。

蘇宏達表示，蘇處長的犧牲實在令人痛惜，更是國家的損失，但全體台灣人若能因此清楚看到，當前政治任命的大官如何扭曲體制、欺壓常任文官，破壞國家治理，進而決心撥亂反正，則蘇處長的犧牲將重於泰山。

蘇宏達指出，現在的政治任命沒有任何客觀條件限制，惟一依據是政治立場，及與當權者的親疏遠近。結果造成經驗不能傳承，人才無法培育；裙帶大於能力，顏色先於人品；政治庸才指揮專業文官，政黨考量優於國家利益，直接威脅台灣的生存發展。

蘇宏達建議，外交部應立即公開條列所有必須政治任命的使館和代表處各級職位，並詳述理由。外交部應立即將所有非屬必要的政治任命官員免職，改派常任外交官。考試院應針對如何改進外交人員的招聘、訓練、培育、考核乃至汰換等加以檢討，並提出具體改進方法。

林濁水則認為，蘇啟誠的自殺當然跟假新聞有關，但是面對假新聞後，再遇到昏庸的長官居然跟在後面起哄，依據假新聞做處分，只好無語問蒼天。林濁水表示，到現在，這些當時鞏固假消息的人又全在推責任，互相痛擊。一個個邏輯不可思議地怪異混亂，「真悲哀，生活在凶狠的巨嬰成群結伴的國家中。」

(中國時報)