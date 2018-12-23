抹黑又搶功 謝長廷不配罵假新聞

2018年12月23日 01:12 中國時報 季節

蘇啟誠遺孀打臉「假新聞」 網轟謝長廷帶風向

駐日大使謝長廷駁斥藍營的對他的指控，宣稱是假新聞害死駐日大阪辦事處處長蘇啟誠，然而要批評假新聞，謝長廷恐怕應先向社會道歉；因為，要說起假新聞，台灣多數政客可能都要向謝長廷「致敬」才是。

1998年，謝長廷代表民進黨和國民黨吳敦義角逐高雄市長，選舉前夕民進黨議員陳春生突然拿出一卷男女間曖昧對話的錄音帶，指控吳敦義婚外情，導致吳敦義以些微票數落選。事後陳春生出面指證，是謝長廷提供錄音帶並讓他公布；謝長廷則反駁並提告，雙方纏訟多年，雖然最後勝訴，但直到今年九合一選舉，錄音帶事件仍被韓國瑜再次提起，藉此批評民進黨選舉奧步與抹黑。

2008年，身為民進黨總統候選人的謝長廷說，這次總統大選他負完全責任，若選輸他就退出政壇。3月大選結果民進黨慘敗，謝長廷退出政壇。然而過了4個月，就又復出，被問到是否違反承諾時他卻宣稱，當初說的話只是幽默一下而已。

不僅如此，那次大選時，謝長廷痛批馬英九陣營的兩岸流通政策，認為兩岸「共同市場開放的結果，產品進來我們全倒，男性進來我們沒有工作，女性過來我們沒有丈夫」。結果馬英九當選後，兩岸三通、ECFA生效，陸生陸客大量來台，好像也沒有發生這樣的情形，反而是台灣大量農漁產品可以賣到大陸賺錢。

今年九合一選舉前夕，謝長廷風塵僕僕從日本返台助選，直指當年白曉燕案發生時，親自勸降命案主謀陳進興的人不是侯友宜，而是他。但旋即被白曉燕的母親白冰冰打臉，強調當年就是侯友宜進去挾持人質的現場，再把小孩抱出來。

換言之，過去20年，謝長廷說的話到底有幾分真，證據會說話。沒想到，現在他卻反過來控訴假新聞殺人，這是否像極了放羊的小孩？相信人民看在眼裡，心中都有答案了。

(中國時報)