華興稱經費來自社會大眾

2018年12月23日 01:12 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

華興育幼院董事長李菊花。（陳君瑋攝）

黨產會傳出將華興育幼院列為國民黨附隨組織，並針對該院一筆24億元的特種基金，視為優先追回項目。對此，華興育幼院董事長李菊花、董事陳秦舜英接受本報專訪時表示，華興的經費來自國內外各界捐款，怎麼會是國民黨或婦聯會的附隨組織？

蔣宋美齡創院自掏腰包

李菊花表示，數個月前黨產會有發公文，要求華興交出財務預算經費狀況，華興交了近10年的。但最近黨產會又要求交出華興創院63年以來的所有會議紀錄，對此華興指出，這些都給了社會局，如有需要請跟社會局要。

對於華興的經費來源，李菊花指出，華興的第一筆錢是創院者蔣夫人宋美齡自己掏腰包的。陳秦舜英指出，有一位美國籍衛理公會牧師黃安素女士，早年前往中國大陸傳教，適逢抗戰，收到各地愛國民眾捐的錢，等到兩岸分治後，黃安素親自把這筆錢帶到台灣，同樣成為華興創院初期的重要經費。

他說，蔣夫人自1928年起在南京籌辦國民革命軍遺族學校，那時就有一筆經費，抗戰時在大後方設置保育院照顧孤兒，都是起初華興經費的來源。

各界捐款 豈能收為國有

不僅如此，李菊花說，華興有大量捐款來自國外，早年國際基督教兒童基金會固定捐錢認養華興；而蔣夫人的澳洲華僑友人雷歡好過世前成立的雷歡好基金會，每年都會捐給華興，有時1年捐近新台幣千萬元，今年捐的也才剛入帳。

李菊花還舉例，華興經費來源多樣，當過校長或育幼院長者本身都有捐款，例如陳紀彝校長，終身未婚就把遺產都留給華興。華興畢業校友管飛雲前後捐了近千萬元。此外像建築師關頌聲蓋華興的建築時也沒有收錢。無黨籍的台北市長高玉樹，也曾擔任華興的董事，幫忙華興爭取政府補助。所以華興既不是靠國民黨，也不是靠勞軍捐，跟國民黨一點關係都沒有。

強調非婦聯會附隨組織

陳秦舜英也說，如果要說華興是附隨組織，應該是黨產會要舉證才對，不是反過來要華興證明自己不是附隨組織。

至於特種基金，李菊花說這是為要永續經營，將60年來各界捐的錢集中起來，做為建校基金。

另外高齡92歲華興前院長、校長林建業舉例，華興史培曼堂由紐約樞機主教史培曼捐建，籃球場由蔣夫人的姪子捐建，六福客棧創辦人莊福也好幾年捐款給華興，這些捐款來自中外個人，政府卻把錢收為國有，怎麼講得通呢？林建業還說他自己被華興聘任時，聘書上面就沒有婦聯會字樣，華興當然不屬於婦聯會。

(中國時報)