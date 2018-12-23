照顧烈士遺孤 培育棒球國手

2018年12月23日 01:12 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

華興育幼院簡史

「華興育幼院」傳出遭黨產會列為國民黨資產，恐面臨充公危機，儘管消息並未引起過大關注，但這座由宋美齡創設的教育機構，63年來從照顧烈士遺孤、大陳島撤退來台孤兒，到參與培養金龍少棒隊的小球員，對台灣都有著難以抹滅的貢獻。

1955年，一江山島失陷，國軍撤出臨近的大陳島，宋美齡女士為了收容一江山守軍烈士遺孤還有從大陳島撤退來台的孤兒，於同年成立華興育幼院及其幼稚園和小學部，後來為了方便院童升學，於是增設初中部及高中部，乃有了華興中學。之後收容的對象更陸續擴及社會上一般孤苦無依的孤兒、貧病農民子弟和泰北難童。

華興育幼院董事長李菊花表示，華興創院以來，一直對所有學生全免學雜費。1969年由全台灣選拔出來的金龍少棒隊赴美參加世界少棒大賽，一舉奪得冠軍，但後來隊內多數小球員卻面臨無法升學的困境，不是沒有學校要他們，而是他們普遍家境清寒，沒有錢交學費，結果宋美齡決定讓金龍少棒隊全體14名隊員，都到華興中學念書。

在這樣的照顧下，華興棒球隊也以優異的成績回饋。華興育幼院董事陳秦舜英指出，華興青少棒隊曾5度代表國家參加世界青少棒錦標賽，當中3度奪冠。華興青棒隊於1975年奪得冠軍。華興持續培育出優秀的棒球國手，如郭源治、呂明賜、陳大豐、陳大順等，締造了中華民國棒球的盛世。

李菊花表指出，1959年八七水災時，蔣夫人宋美齡直接派老師到地方上把很多父母不幸往生的孤兒接來華興就讀。

此外1964年有位野柳民眾林添禎為了救溺水的台大學生，不幸溺斃，華興也把林添禎年僅五歲的第五子林志輝接來就讀，如今野柳還立著林添禎的銅像。1984年煤山、海山礦災，蔣夫人同樣將受難者子女接來華興。

(中國時報)