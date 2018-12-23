游盈隆諷 民進黨國民黨化

2018年12月23日 01:12 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨主席候選人游盈隆昨在臉書表示，「民進黨國民黨化，如何感動人民？」黨內與外界對「民進黨國民黨化」的指控顯然不是胡亂指控，是證據充分的。

游盈隆舉例，中常會找閣員報告，然後由黨主席裁示、這一屆中執委與中常委全都是「喬」出來的，喬到同額選舉、黨主席擴權，黨公職提名實質上由黨主席決定、不分區立委全由黨主席提名。

游盈隆昨天在臉書指出，「民進黨已經國民黨化」，這是一種反省、惋惜的聲音，也是一種批判的聲音，逐漸瀰漫在敗選過後的民進黨有識之士之間。

他說，民進黨中常會這幾年已經習以為常的找行政院副院長、秘書長或各部會政務官來中常會報告，然後由總統兼黨主席裁示。從外顯的形式看，的確很像國民黨；因為，國民黨有列寧式政黨的基因，以黨領政，強調自己是「革命民主政黨」，雖然近些年來，已大不如前。但民進黨執政卻效法國民黨，難怪被認為是國民黨化，社會觀感普遍不好。

游盈隆說，最近有一位前民進黨中執委痛心的告訴他，現在這一屆中執委與中常委全都是「喬」出來的，喬到同額選舉，這是民進黨有史以來第一次，公然反民主，開民主倒車，非常不應該。

他認為，近十年來，黨員現在只能選黨職，不能參與公職的提名，因為各級公職選舉採取全民調，黨員自然參與無門，形同權利被剝奪。更糟糕的是，黨主席擴權到哪些選區不辦黨內初選，都由黨主席決定徵召人選，例如這次台北市與新北市的倉促徵召，摧毀黨內初選制度，是導致大選挫敗的要因之一。

游盈隆表示，民進黨不分區立委提名，在未執政以前，是經由黨內初選決定；2008年之後民進黨在野，完全由黨主席決定，黑箱作業，密室政治橫行，黨員的選舉與被選舉權完全被剝奪。

(中國時報)