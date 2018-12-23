總預算來不及審 將開臨時會

2018年12月23日 01:12 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

立法院本會期將在12月底結束，本周五是法定會期最後一次院會，但明年的總預算中，包括促轉會等部會預算都尚未審完。立院司法及法制委員會上周排審促轉會預算，國民黨翻桌杯葛，本周三將再排審，民進黨團總召柯建銘表示，本周將找國民黨團再溝通，若溝通無共識，不排除28日院會直接逕付二讀。

立法院法定會期即將結束，但明年度總預算來不及處理，召開臨時會處理已成定局。柯建銘說，臨時會的任務只有一個，就是讓108年中央政府總預算三讀通過。臨時會何時召開、要開多久等問題，等本周五院會結束後再談。

上周審查促轉會預算時遭國民黨杯葛，立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委周春米26日將再排審，柯建銘說，本周將找國民黨團書記長曾銘宗再溝通，希望能直接出委員會，併入朝野協商，但若溝通不成，不排除28日從院會抽出直接逕付二讀。

柯建銘說，國民黨立委賴士葆提案廢除促轉會，民進黨團擋掉，國民黨也不敢回擋，「加害者用這個增加政治紅利效果有限」，還有其他尚未通過的預算例如黨產會預算等等，24日將與國民黨團溝通，否則就從院會抽出逕付二讀。

另外，朝野25日將協商前瞻基礎建設計畫第二期特別預算，柯建銘說，預算刪減案本來經委員會審查後只剩10幾案，國民黨團又提了200案，如果本周二朝野協商，黨團幹部都簽名，28日院會就可以表決。但若來不及在28日院會處理，臨時會就要處理總預算和前瞻二期兩項預算案。

至於法案部分，本周將協商《國家語言發展法》草案、《都更條例》修正案、《文化內容策進院設置條例》草案等，柯建銘表示，有共識的法案就盡量處理，否則就等下會期開議再排。外界關注的假訊息相關修法，各部會要全面盤點，但《刑法》、《國家安全法》等爭議性法案，這會期都沒辦法通過，要等下會期再說。

(中國時報)