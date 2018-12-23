學者示警 豬瘟爆發恐撼國本

2018年12月23日 01:12 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

非洲豬瘟防疫工作如火如茶進行，有「豬病之父」封號的台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗表示，防疫是長期戰爭，不能只有3分鐘熱度。病毒存活時間很長，全民要配合防堵，特別是養豬業者本身，應記取1997年口蹄疫爆發、整體經濟損失2000億元的教訓，萬一出現疫情絕不可隱匿，才能及時控制，否則一旦蔓延開來，真的會動搖國本。

對付豬瘟 唯有撲殺一途

賴秀穗說，為了防堵非洲豬瘟入侵，政府已將此課題提高到國安層級，啟動所有邊境及海關檢查把關行動，嚴查由大陸走私及豬肉製品夾帶進入台灣。對違規者提高罰款，嚴重違法者甚至會科以刑責，防疫如作戰，這沒什麼好抱怨的。

談到大陸的非洲豬瘟疫情，賴秀穗覺得可能已經失控，因為散播速度太快，8月初在黑龍江發現，日前廣東的屠宰場已檢驗到病毒，遠超過在歐洲1年擴大100公里的速度。對付非洲豬瘟只有狠下心來全面撲殺豬隻一途，歐洲的葡萄牙1957年發現非洲豬瘟，經過42年努力，1999年才脫離疫區，西班牙也花了30幾年，絕非短期可解決。

飼主把關 絕不隱匿疫情

賴秀穗強調，大陸養了4.3億餘頭豬，超過全球一半，且是由企業養豬，規模超大，動輒十多萬、數十萬、百萬頭，目前看來並未嚴格執行撲殺，病豬可能又被製成肉品。估計現在已有1億頭豬染病，其餘豬隻也很難倖免；合理估計，1、2年內可能經由陸路散布到東南亞，進而威脅美國。

非洲豬瘟靠的是接觸傳染，不像口蹄疫可藉由空氣散播病毒，台灣周遭有海洋隔絕，多了一增保護，但就怕時間久了國人及相關單位防疫跟著鬆懈。賴秀穗說，如果豬場發現圈養的大豬突倒地迅速死亡，一次1、20隻，務必迅速通報、整場撲殺；台灣曾經對抗過口蹄疫，有控制疫情的經驗，也有一套標準的作業流程，前提是飼主絕不能隱匿疫情。

(中國時報)