台開進駐洄瀾灣 新天堂樂園來了

2018年12月23日 01:12 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

台開集團將花蓮洄瀾灣園區打造為新天堂樂園！繼年中貨櫃星巴克開幕後，22日斥資3億元打造的亞洲第一座全雷射頂級影城「台創花蓮新天堂威秀影城」、德國引進的全球最高雙螺旋立體親子溜滑梯及雕塑師康木翔作品展同步開幕，宣告新天堂樂園正式啟動。

以「科技創新、文化創意」為企業主軸的台開集團，10年前選定花蓮打造「洄瀾灣幸福大鎮」透過硬體設備深耕地方，第二階段新天堂樂園除了高規格硬體設備啟用，也開啟藝術接力展覽的起點。

台開集團董事長邱復生說，引進外來藝術家以花蓮現有自然資源連結做創作，為花蓮帶來改變。他強調，花蓮不是要走進世界，而是跳進世界，與國際平行。

台創花蓮「新天堂樂園威秀影城」是花蓮第2座影城，共6座影廳、1198個座位，其中IMAX巨幕影廳，有全台首套IMAX新一代雷射4K放映系統、12聲道，用相同價格就能看到超高畫質的視覺享受；為回饋鄉親，周一到周五每天招待100位縣內弱勢學子欣賞科學電影，29日將推出「50元看電影」活動優惠。

邱復生說，近30歲時在洛杉磯第一次看到IMAX，當時看的是有關宇宙的教科片，也才知道為什麼需要這麼大的螢幕觀看，從那時候起，就希望讓台灣更多小朋友能夠比他早體會到IMAX，也立下志願總有一天要讓小朋友都可以藉由IMAX看到宇宙有多大、人類有多小。

館內另一個亮點則是由德國引進的6層樓高「雙螺旋立體親子溜滑梯」，高28公尺、單一螺旋長72.8公尺，從5樓溜到B1只須15秒，是全世界室內最高的立體溜滑梯，票價150元。

新天堂樂園樓地板面積共1萬698坪，第一階段有星巴克、影城和溜滑梯與美食街，未來將持續以科技藝術與潮流文化打造豐富內容。

(中國時報)