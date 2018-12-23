鴨董拚中油轉型 決策封閉步難行

2018年12月23日 01:12 中國時報 王玉樹

「養鴨博士」戴謙就任中油董座一年多，原本抱著為「中油轉型」使命感，也積極配合政府綠能、油價凍漲政策，無奈個人風格拖累、決策圈過於封閉，最終讓自己創下首個國營事業員工對首長不信任公投難堪紀錄。

勞資關係緊張，這在許多公司司空見慣，以中油來說，由經濟部次長轉任的前董事長林聖忠，因為作風強硬、喜歡出國應酬、未如傳統內部直升董總為員工福利力爭，跟中油工會關係就「勢如水火」。出國時工會成員在桃園機場「路過」拉布條，強硬撤換前總經理孔祥雲時，更惹來工會成員潑漆抗議。

但是與油品煉製八竿子打不著的戴謙，頂著「憨厚阿伯」形象，本可有機會與中油舊體系有良好互動，無奈一年來領導風格是每況愈下。

95無鉛汽油銅片腐蝕事件，在立院大放送「退一送一」，造成公司估計損失27億是公投導火線。憑良心說，戴個人主動揭露此事，無論如何都要給個讚。只是理應車壞賠修車，卻搞個紅包大放送，讓員工擔憂考績受損，難怪惹來工會反彈。

加上戴以空降之姿進入中油，脾氣硬，決策圈常常僅有與行政院院長賴清德台南幫有關的公共服務專案辦公室主任林君豪、董事會監察人蕭博仁（資策會副執行長）等，與中油原有主管不親，甚至對現任總經理李順欽也傳出不信任，還私下懷疑這次工會公投跟李有關。

個人行事作風又比較老派，決策往往無法精準又有效率，早上輿情會議，可以從該9點結束拉到10點半，業務會報也常聽他大談養鴨人生過往，讓許多主管時間被綁住無法積極任事。

出了幾次工安事件、加上工會內部反彈，戴自己也有危機感，據聞近日常赴行政院溝通，有保官位之舉。但是好的領導者不能自傲改革，只向上溝通，而疏忽對內、對外互動。這一點，養鴨博士還有再進修的空間。

(中國時報)