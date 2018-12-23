暖冬至剛過 周三起恐下探14度

2018年12月23日 01:12 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

昨為農曆廿四節氣的冬至，但仍高溫不下，最高溫出現在台東縣東河的31.2℃，氣象局表示，這雖是近10年冬至最高溫，但東河是自動測站，沒有歷年數據可供比對，通常不列入正式紀錄；至於北部最高溫則為新北市、台北市的28.2℃。不過，今天北部就會變天有雨，高溫約降6度，周三、周四可能有大陸冷氣團報到，預估將溼冷1周左右。

氣象局先前預報今年會是暖冬，11月7日立冬當天氣溫偏高，昨天冬至出現30℃以上的高溫，但不算罕見，據統計，史上最熱的冬至發生在1934年，當時台北飆到31.5℃，前年冬至台北也曾有30.8℃的高溫，2015年冬至台北則是30.5℃。

預報員陳伊秀說，今明東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，高溫會下降5、6度，且這波東北季風水氣足，迎風面的北部及東半部將有持續性降雨，北部山區、宜花更有局部性大雨。周二（25日）東北季風減弱，氣溫回升，但仍有水氣，北部及東半部局部短暫雨，其他地區多雲。

周三、周四另一股更強冷空氣南下，影響至28日，強度介於東北季風及大陸冷氣團之間，中部以北，深夜清晨可能出現14、15℃的低溫，北部及東半部降雨機率增加；中南部受影響較小，仍為多雲的天氣。

(中國時報)