格拉斯哥 化腐朽為神奇

2018年12月23日 01:12 中國時報 謝錦芳 ／格拉斯哥報導 ／格拉斯哥報導

格拉斯哥將發展為蘇格蘭第一個循環城市。圖為佛爾柯克水輪（Falkirk Wheel）一景，世界第一個旋轉船舶升降機。（謝錦芳攝）

格拉斯哥社區廚房每天以即期蔬果烹煮美食，供應社區無家可歸者或弱勢族群。（謝錦芳攝）

格拉斯哥市區一家有機蔬果雜貨店，鼓勵消費者自帶容器採買堅果、牛奶等食物，勵行垃圾減量。（謝錦芳攝）

循環經濟裡，資源維持在最長久、最高的效用與價值。

蘇格蘭第一大城格拉斯哥積極發展循環經濟，宣示要成為蘇格蘭第一個循環城市，大幅降低廢棄物，並善加再利用。格拉斯哥預定明年公布蘇格蘭第一個循環經濟路徑圖，首要目標是全市15%家戶以再生能源供電，同時減少食物、塑膠廢棄物。

食物減廢共享 暖弱勢的胃

11月初，空中飄著細雨，格拉斯哥郊區一棟大樓角落裡設置社區廚房，由FareShare慈善組織定期把各大超市連鎖店送來的即期蔬果、生鮮或熟食，經由熱心志工烹煮為香噴噴的食物，有義大利麵、炸薯條，餐後還有熱咖啡，以及香蕉、草莓等水果，讓無家可歸或弱勢族群在寒冬中獲得溫暖，同時也減少食物浪費。

格拉斯哥市區有一家標榜公平交易的有機蔬果雜貨店（Locavore Grocery），推廣買在地、吃在地，建立永續食物體系以及減少食物浪費的社會企業。走進這家雜貨店，從蔬果、麵包到食用油、清潔劑等都是天然有機，消費者自備空玻璃瓶來裝鮮奶，以空罐子來買花生，自備袋子來買堅果或香料。消費者自己DIY，最後到櫃台結帳，非常有效率。

消費者帶動 勵行垃圾減量

消費行為可以產生很大影響力。有機蔬果雜貨店服務人員表示，「消費者主動拿空瓶罐來採購食物，以行動支持包裝減量，可以減少大量塑膠廢棄物，這對垃圾減量有很大幫助。我們希望這樣的行動可以逐漸擴大到整個城市。」

艾倫．麥克阿瑟基金會城市專案負責人施奈吉爾（Miranda Schnitger）指出，「人口不斷集中到城市，預估2050年全球城市將消耗75%的資源，產生逾50%的垃圾，排放80%的溫室氣體。城市可做為落實循環經濟的基地。」

循環經濟為城市帶來新戰略。格拉斯哥積極推動循環經濟過程中，格拉斯哥商會扮演推動企業與政府各部門相互合作的重要橋梁。格拉斯哥商會總監孟可瑞(Alison McRae)指出，「城市必須擁抱循環經濟以提升競爭力，因為循環經濟帶動各種創新與機會。」

在格拉斯哥商會、蘇格蘭零廢棄組織（ZWS）、格拉斯哥市議會的合作下，2017年11月發起「循環格拉斯哥」倡議，提出格拉斯哥發展循環經濟的願景與行動方案，首先盤點各項資源，分析各產業競爭優勢，找出潛在發展利基，做為企業遵循與參考的報告。

拚15%家戶 再生能源供電

《循環格拉斯哥》盤點城市最重要的產業部門，包括教育、製造和健康醫療等，這3大產業部門提供超過117,500個工作機會，產值超過全市經濟產值1/4。

孟可瑞表示，在循環城市掃瞄過程中，製造業列為優先，並選擇其中的食物與飲料業做為重點推動項目，主要因為這個部門是格拉斯哥的強項，而且可以帶給消費者強烈的訊息。

「格拉斯哥循環經濟路徑圖」主要包括循環建築、食物、紡織、能源、塑膠等領域；在循環建築方面將建立一個適合發展循環建築的環境；在食物方面主要避免食物浪費；在紡織方面，積極與大學相關研系所合作開發循環設計，紡織品採購納入循環經濟原則。在能源方面，在預定2030年之前，再生能源供應格拉斯哥城市15%家戶用電。

顧問公司Accenture 推估，全球循環經濟商機高達4.5兆美元，目前循環比率僅9%，顯示循環商機無窮，有待開發。

城市由於人口密集，對於住宅、交通、食物與飲用水等需求也增加，循環經濟將資源做最有效率與最長久運用的是城市朝向永續發展的最佳策略，同時，標榜資源共享的循環經濟也讓城市變得更公平、更有溫情。

(中國時報)