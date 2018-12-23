永續教育 設計改變世界

2018年12月23日 01:12 中國時報 謝錦芳 ／格拉斯哥專訪 ／格拉斯哥專訪

澳洲設計師阿雅安蘿（Leyla Acaroglu）是個跨界創新者，2016年以推動永續發展教育獲得聯合國環境署（UNEP）「地球獎」，她接受《中國時報》專訪時指出，「永續議題越來越複雜，應把問題視為機會，以系統性思考尋求突破，可以激發出創意解方，循環經濟就是解方。」

阿雅安蘿創辦破壞式設計（Disrupt Design）、非學校（UnSchool）等設計學院。她在TED演講吸引逾百萬人次觀賞，獲選墨爾本百大最有影響力人物。如今成氣候變遷、循環經濟、創新思考等國際論壇熱門講者。

阿雅安蘿去年曾應邀來台灣訪問，對於台灣年輕一代創業者的創意與活力留下深刻印象，她知道台灣正在發展循環經濟，希望有機會到台灣舉行永續發展工作坊，同時感受一下台灣的進步。

以設計起家的阿雅安蘿，對於產品設計與環境的關係最敏感，她是個素食者，因為吃素對環境的衝擊可以降至最低。她從背包裡拿出隨身攜帶的餐具包，在外用餐時自備筷子、湯匙，這是在台灣買的。她經常一身黑衣黑褲，都是二手店買的；使用的手機是標榜公平貿易、容易拆解維修的fairphone。由於經常搭機到處旅行演講，留下許多碳足跡，她特別在葡萄牙經營一個農場，種植蔬果，抵銷自己的碳排放量。

阿雅安蘿指出，生活在現代大都會裡，人口密集，高樓林立，人們很容易忘記大自然。人們每天吃的食物、喝的水、呼吸的空氣都來自大自然；但是，人們許多行為破壞了自然、汙染了環境，最後甚至傷害到自己。因此她選定以「永續」做為教育的主題，希望啟發更多人投入社會創新與設計，帶動社會改變。

阿雅安蘿指出，永續是人們賴以生存的基礎，但是正統教育體系重視物理、化學、數學等科目，較缺乏以永續為主題的教育，因此，她開辦「非學校」（UnSchool），這是一個顛覆傳統學校的機構，針對成人與兒童設計有趣的遊戲、互動教材，讓大人小孩學習系統性思考與設計，啟發大家因應複雜性議題。

UnSchool開辦以來有近600名畢業生，形成龐大創意社群。阿雅安蘿表示，這是一群願意接受各種挑戰創意工作者，自己經常受到啟發。她提到，許多年輕人對現況不滿並充滿無力感，很少思考未來，形成「希望赤字」，她希望透過UnSchool提供一套系統性思考工具，幫助他們因應各種複雜的問題挑戰。

(中國時報)